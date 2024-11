kronika

Z dvema promiloma alkohola in brez vozniške

5.11.2024 | 11:00 | M. K.

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na območju Trebnjega sinoči nekaj po 19. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes. 59-letnik, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali, nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,05 miligrama alkohola (2,2 g/kg). Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, mu zasegli avtomobil in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V okolici Zgornje Pohance na območju PP Brežice je med 31. 10. in 4. 11. nekdo vlomil v gozdarski traktor in ukradel motorno žago. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

V Križu na območju Sevnice je med 31. 10. in 4. 11. neznanec skozi okno vlomil v počitniško hišo in odnesel spominske značke.

Med 2. 11. in 4. 11. so neznanci z delovišča v Podbrezniku ukradli električne vodnike.

Včeraj med 17.30 in 19. uro je na Knezovi ulici v Novem mestu nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, skozi vrata na terasi vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar ter steklenico z alkoholno pijačo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Loče, Obrežje, Slovenska vas, Kapele, Rigonce, Laze, Rakovec, Brežice) včeraj prijeli 30 državljanov Sirije, 17 Afganistana, deset iz Maroka in Palestine, osem državljanov Bangladeša, pet Iraka, štiri državljane Sierra Leoneja in Konga, dva državljana Alžirije, Burundija, Šrilanke ina Senegala in po enega državljana Komorov, Jemna, Kameruna, Nigerije, Kitajske, Pakistana in Gane. Na območju PP Metlika (Božakovo) so prijeli državljana Iraka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 64. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 191 klicev. Obravnavali so 17 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov meje.

