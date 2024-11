dolenjska

Na Bučki pomemben del naše zgodovine

5.11.2024 | 13:15 | L. Markelj, foto: Lado Zupančič,FB

Bučka - Bučko, pušeljc Dolenjske, ki je bila na meji med dvema okupatorskima režimoma – fašizmom in nacizmom - je druga svetovna vojna močno prizadela. Okupator jo je dobesedno iztrebil in prebivalce izgnal v nemška taborišča, od koder se mnogi niso več vrnili.

Zbrane je nagovoril tudi Janko Škoporc, predsednik Občinske organizacije zveze borcev Škocjan.

A tu je potekal pomemben del naše zgodovine - prvi organiziran partizanski napad na nemško postojanko na Bučki, v noči s 1. na 2. november leta 1941. Letos torej od teh dogodkov mineva 83 let.

Spomin na pogumno dejanje okrog 40-tih borcev novomeške in mokronoške čete v Škocjanu že nekaj let ohranjajo s tradicionalnim pohodom, ki je potekal tudi preteklo soboto. Številni udeleženci menijo, da je treba tudi na ta način negovati spomin na pomembne zgodovinske dogodke.

Borut Likar

V napadu je bil smrtno ranjen Jožko Sašek, ki so se mu pohodniki s pridruženimi praporščaki in prvim spominskim partizanskim bataljonom tradicionalno poklonili s polaganjem venca.

Čeprav partizani niso uspeli preprečiti namere nemškega okupatorja, saj je ta skoraj v celoti izselil domače prebivalstvo, je bil dogodek izjemnega pomena za celotno NOB na Slovenskem in je predstavljal častno dejanja upora, je v kulturnem domu na Bučki, kjer so pohodniki zaključili pot in prisostvovali prireditvi, dejal slavnostni govornik Borut Likar, predsednik pokrajinskega sveta ZB za vrednote NOB Dolenjske in Bele krajine. Prepričan je, da je takratni narodno osvobodilni boj tlakoval pot do osamosvojitve Slovenije.

Tradicionalni spominski pohod je bil dobro obiskan.

Na prireditvi, kjer je potekal tudi kulturni program, sta zbrane nagovorila Janko Škoporc, predsednik Občinske organizacije zveze borcev Škocjan, ter škocjanski župan Jože Kapler.

