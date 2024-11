posavje

Uredili parkirišče pri pokopališču

5.11.2024 | 10:00 | M. K.

Foto: MO Krško

Krško - Mestna občina Krško je končala gradnjo parkirišča pri pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Obiskovalci pokopališča imajo tako odslej na voljo 37 novih parkirnih prostorov, okolica pa je zasajena z medovitimi drevesi. Vrednost naložbe je slabih 200.000 evrov, izvedla pa jo je družba KOP Brežice.

Parkirišče, ki vključuje asfaltirano dostopno cesto, je opremljeno s sodobnim sistemom odvodnjavanja in javno razsvetljavo, so sporočili z občine. Okolica parkirišča je zasajena z medovitimi drevesi, kar, kot dodajajo, prispeva k trajnostni in prijetni podobi območja.

Izgradnja parkirišča se je začela konec avgusta s potrebnimi arheološkimi raziskavami, zaključena pa je bila oktobra. Vrednost naložbe je znašala slabih 200.000 evrov, izvedla pa jo je družba KOP Brežice.

‹ nazaj