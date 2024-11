kronika

Poskus uboja; rop črpalke; množični pretep in pirotehnika na tekmi

4.11.2024 | 13:00 | M. K.

Krški policisti so v sredo nekaj pred 13.30 obravnavali poskus uboja moškega. Tega je na Zdolski cesti na območju Krškega z nožem napadel 33-letnik in ga pri tem poškodoval. Razlog napada za zdaj ostaja neznan, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Napadeni moški se je v času dogodka nahajal v bližini gostinskega lokala, napadalec pa je po dejanju pobegnil. Policija ga je izsledila in prijela na območju Rese. Odvzeli so mu prostost in ga privedli k preiskovalni sodnici, ki je po zaslišanju zanj odredila pripor.

Napadenega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe.

Nesreča pri delu

V sredo popoldne se je zgodila nesreča pri delu na Gruenovi ulici v Krškem. 35-letni moški je tam popravljal zunanjo enoto klimatske naprave. Ko je na višini okoli treh metrov stopil na lestev, se je ta zmaknila, moški pa je padel in se lažje poškodoval. Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Rop na črpalki

Na bencinskem servisu v Brežicah je v sredo nekaj po 20.30 zamaskirani storilec vstopil v prodajalno in s predmetom, podobnim pištoli, zagrozil prodajalcu in zahteval denar in tobačne izdelke. Po dejanju je storilec pobegnil. Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zbrali obvestila in nadaljujejo z aktivnostmi za izsleditev roparja.

Posredovali zaradi spora in pretepa

Policiste PP Novo mesto so v sredo okoli 19.30 poklicali na pomoč iz Dolenjih Kamenc, kjer naj bi se pretepalo več oseb. Takoj so odšli na kraj in vzpostavili javni red in mir. Zbrali so obvestila in ugotovili, da sta 38-letni in 66-letni moški prišla na dvorišče stanovanjske hiše in začela pretepati oškodovance. Dva oškodovanca in 38-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, so v pretepu utrpeli lažje poškodbe. Policisti vse okoliščine še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Zaradi kršitev posredovali na javnih prireditvah

Policisti PP Novo mesto so bili v noči na petek obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na prireditvenem prostoru v Novem mestu, kjer se je kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, nedostojno vedel in ni upošteval ukazov in opozoril varnostnikov. 21-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in je nadaljeval s kršenjem javnega reda in miru, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

V soboto okoli 20.40 so policisti posredovali zaradi kršenja javnega reda in miru na športni prireditvi v Novem mestu. Eden izmed kršiteljev je preprečil izvedbo ukrepa varnostnika, več kršiteljev pa je v dvorani uporabilo prepovedane pirotehnične izdelke. Policisti so uporabili prisilna sredstva in ukrepali zoper večje število oseb, ki so se upirale, nameravale pobegniti s kraja, v policiste so metali različne predmete. Vzpostavili so javni red in mir in ugotovili identiteto kršiteljev. Eni osebi so odvzeli prostost in jo pridržali. Okoliščine še preiskujejo in bodo na podlagi ugotovitev zoper osumljence oziroma kršitelje ustrezno ukrepali, so sporočili s PU Novo mesto.

Poškodovan 14-letni voznik kros motorja

V sredo popoldne se je zgodila prometna nesreča na območju Hrasta pri Jugorju. Po prvih ugotovitvah je 14-letni voznik kros motorja vozil po sredini vozišča, izgubil oblast nad motorjem in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 49-letni voznik. Huje poškodovanega 14-letnika so oskrbeli v bolnišnici. Policisti nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin nesreče in bodo o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zadrogiran v BMW-ju

Policisti PP Krško so v četrtek zvečer na območju Krškega ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili strokovni pregled. 23-letnemu kršitelju, ki je strokovni pregled odklonil, so zasegli manjšo količino posušenih rastlinskih delcev konoplje. Onemogočili so mu nadaljnjo vožnjo in mu zasegli BMW 320. Zaradi kršitev bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog in uvedli prekrškovni postopek.

Zasegi vozil

Na mejni prehod Obrežje je v sredo nekaj po 22. uri na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Porsche 971, čeških registrskih oznak. Policisti so med postopkom ugotovili, da 33-letni voznik iz Slovenije nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti PP Novo mesto so dan kasneje nekaj pred 19. uro med kontrolo prometa na Pugljevi ulici ustavili voznika osebnega avtomobila Mercedes GLC 220, ki je nepravilno prehiteval. 19-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Istega dne nekaj po 22. uri so policisti na Obrežju zasegli Audi A2 nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 18-letni voznik iz Hrvaške nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Tujca so po zaključenem pridržanju privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

Na območju Gorenjega Globodola je med 29. 10. in 30. 10. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel štedilnik. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 900 evrov škode.

V noči na sredo je na Adamičevi ulici v Novem mestu neznanec vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Na Drski v Novem mestu je v sredo popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vhodna vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V sredo popoldne je na parkirnem prostoru na Grmu v Novem mestu nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denar in dokumente. Z vlomom in tatvino je lastnico oškodoval za 900 evrov.

V noči na četrtek je na Tovarniški ulici v Brežicah neznanec vlomil v gostinski lokal in ukradel računalnik.

Na parkirnem prostoru gostinskega lokala v Regrči vasi je nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil torbo z mikrofonom. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 700 evrov.

V noči na petek je v Loški vasi neznanec vlomil v lokal in ukradel denar, tobačne izdelke, dokumente in bančno kartico. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Na parkirnem prostoru pokopališča v Gorenjem Gradišču je v petek zvečer nekdo iz osebnega avtomobila ukradel denarnico z bančnimi karticami s priloženimi PIN kodami in kasneje opravil dvig denarja na bankomatu. Oškodovanec je imel na vratih vozila spuščeno steklo.

V Srebrničah je v noči na soboto neznanec vlomil v poslovne prostore in izmaknil 300 evrov. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo.

Med 30. 10. in 2. 11. je v kraju Ržišče na območju Kostanjevice na Krki nekdo vlomil v tri počitniške hiše. Pregledal je prostore in ukradel živila, plinsko jeklenko, indukcijsko ploščo, reflektor, imitacijo meča, alkoholne pijače in kuhinjski pribor. Z vlomi in tatvino je povzročil za 6.500 evrov škode.

V Cerkljah ob Krki je nekdo vlomi v svečomat in ukradel denar.

V Mrtvicah in v Gorici na območju Krškega so v noči na nedeljo neznanci iz hleva ukradli dva prašiča, devet zajcev in deset piščancev.

Včeraj dopoldne je v naselju Mali Ban nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalca, vlomil v hišo in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 2.000 evrov.

Prijeli tihotapca in ilegalne migrante

Policisti so v noči na petek na območju Rigonc ustavili voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. 27-letni državljan Nepala je prevažal šest državljanov Afganistana, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Nepala so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli Citroen elysee. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 30. 10. in 4. 11. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Slovenska vas, Kapele, Jereslavec, Rakovec, Trnje, Nova vas pri Mokricah, Velika Dolina, Stara vas, Mihalovec, Podgračeno, Jesenice, Čatež ob Savi, Ribnica) prijeli 103 državljane Afganistana, 79 Bangladeša, 74 Sirije, 37 Maroka, 24 Indije, 23 državljanov Pakistana in Irana, 15 Somalije, 13 državljanov Kitajske in Turčije, 11 Egipta, osem Nepala, sedem Iraka, šest Šrilanke, štiri državljane Libanona, dva iz Tunizije in državljana Nigerije. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Bojanci, Hrast pri Vinici, Črnomelj, Stara Lipa) so prijeli 18 državljanov Turčije, osem Afganistana in Maroka in dva državljana Iraka ter na območju Krškega (Planina v Podbočju, Drnovo) sedem državljanov Afganistana, šest Turčije, državljana Indije in Pakistana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 30. 10. in 4. 11. posredovali v 351 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 1026 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 33 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila štirim, ki so vozili brez vozniških dovoljenj, in pridržali dva, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 51. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, ropa, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, nesreče pri delu, požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

