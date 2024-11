bela krajina

FOTO: Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve na Gričku

4.11.2024 | 10:30 | M. K.

Foto: Jani Pavlin in arhiv Občine Črnomelj

Črnomelj - V četrtek so se s komemoracijo na Gričku poklonili spominu na preminule. Dogodek, ki ga je organiziral JSKD Črnomelj, je potekal v spoštljivem duhu, polnem spomina in hvaležnosti, so sporočili iz črnomaljske občine. Prireditev je vodila Eva Starešinič, kulturni program pa so soustvarjali Vokalna skupina Duma, Godba Črnomelj in recitatorka Manja Matič.

Osrednja komemoracija na Gričku

Osrednja govornica na skupni belokranjski prireditvi je bila županja Občina Semič Polona Kambič, ki je poudarila pomen spomina na pretekle generacije.

Po končani slovesnosti so se župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek, podžupan Dubravko Čengija in direktorica občinske uprave Danijela Nedič Orešič poklonili tudi na drugih spominskih obeležjih. ''S prižigom sveč so obudili spomin na vse, ki so svojimi življenji oblikovali našo skupnost,'' so še zapisali na Občini Črnomelj.

