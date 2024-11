dolenjska

Mestni avtobusi tudi do naselja Srebrniče

4.11.2024 | 09:50 | M. K.

Novo mesto - V mestni potniški promet na območju Mestne občine Novo mesto je od danes, 4. novembra, vključeno tudi naselje Srebrniče. Avtobusni liniji 1A in 2, ki sta prej vodili do pokopališča v Srebrničah, bosta tako do februarja 2025 poskusno podaljšani do postaje v naselju Srebrniče, so sporočili z rotovža.

Foto: MO Novo mesto

V predvidenem 3-mesečnem poskusnem obdobju bosta analizirani smiselnost in upravičenost vključitve novega postajališča Srebrniče v razširjen vozni red, po zaključku poskusnega obdobja pa bodo na novomeški občini na podlagi analize presodili o stalni umestitvi postaje v liniji 1A in 2.

Nova vozna reda linij sta objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

‹ nazaj