Luka Jezeršek o kulinariki, družinskem podjetništvu in uspehu MasterChefa <strong><br /></strong>

Luka Jezeršek o kulinariki, družinskem podjetništvu in uspehu MasterChefa



4.11.2024 | 09:30 | A. S.



V 159. epizodi AIDEA podkasta je bil gost Luka Jezeršek, priznani kuhar, podjetnik in sodnik MasterChefa Slovenija. Luka, ki vodi več uspešnih restavracij in sodeluje v družinskem podjetju Dvor Jezeršek, razkrije ozadje svoje podjetniške poti in pomembno vlogo, ki jo ima kulinarika v njegovem življenju. Z voditeljem Klemnom Selakovičem se pogovarjata o tem, kaj pomeni družinsko podjetništvo, kako se je razvijalo podjetje Jezeršek in kako je MasterChef postal platforma za promocijo kulinarike v Sloveniji.

Epizoda ponuja vpogled v zahtevnost kulinaričnega posla, izzive družinskega podjetništva in pomembnost ohranjanja slovenskih kulinaričnih tradicij.

Luka Jezeršek o MasterChefu in pomembnosti kulinarične kulture v Sloveniji

Prepoznaven obraz slovenske kulinarike govori o svoji vlogi sodnika v priljubljenem resničnostnem šovu MasterChef Slovenija. Jezeršek poudarja, da je MasterChef več kot le tekmovanje, saj s svojim vplivom na občinstvo in mlade kuharje pomembno prispeva k razvoju kulinarične kulture v Sloveniji. "Največji dosežek je, ko se cela Slovenija naslednji dan pogovarja o tem, kar so gledali prejšnji večer," pravi Jezeršek in dodaja, da je eden ključnih ciljev šova tudi spodbujanje zanimanja za kuhanje med gledalci. Razkriva, kako oblikujejo izzive za tekmovalce, ki morajo biti obenem zabavni in poučni, ter kako lahko takšen medijski projekt spodbuja mlade talente. Epizoda prinaša vpogled v zakulisje MasterChefa in pomen, ki ga ima za slovensko kulinarično sceno.

Družinsko podjetništvo: Kako Jezerškovi ohranjajo tradicijo in gradijo prihodnost

Luka Jezeršek z voditeljem Klemnom Selakovičem odkrito govori o pomenu družinskih vrednot in tradicije pri vodenju podjetja. Jezeršek izpostavlja, da je družinsko podjetništvo več kot le skupno delo – zahteva sodelovanje, jasne vrednote in v njihovem primeru celo "družinsko ustavo". Ta dokument, ki so ga podpisali v čast očetovemu rojstnemu dnevu, vsebuje vse od načel, poslanstva, zgodovine podjetja do pravil o vodstvu in reševanju konfliktov. "Družinsko podjetništvo ni enostavno; zahteva trdo delo in jasno razumevanje ciljev vseh članov," pravi Jezeršek, ki verjame, da je ključ do uspeha v spoštovanju tradicije in odprtem pristopu do prihodnosti. Epizoda osvetljuje izzive in prednosti, s katerimi se srečujejo družinska podjetja, ter pristope, ki jih Jezerškovi uporabljajo za ohranjanje družinske dediščine.

Kako izkušnje iz tujine gradijo boljše kuharje – o pomenu šolanja mladih

V epizodi #159 Luka izpostavlja, kako pomembno je, da mladi kuharji pridobijo izkušnje tudi v tujini, saj jim to omogoča razvoj širše perspektive. "Čas šolanja je čas za nabiranje izkušenj in širjenje obzorij," pravi Jezeršek in svetuje mladim, naj se odpravijo na delo v tujino, a naj se vrnejo s pridobljenim znanjem, da ga uporabijo doma. Pojasnjuje, da je kulinarika tako hitro razvijajoče se področje, da je pomembno ostati na tekočem s svetovnimi trendi. Domača prizadevanja in izkušnje iz tujine skupaj ustvarijo boljše kuharske mojstre, ki se lahko pohvalijo s širšim naborom znanja in boljšo prilagodljivostjo. Ta epizoda razkriva, zakaj je ključnega pomena, da mladi kuharji preizkusijo različne kulinarične pristope in se izpopolnjujejo tudi zunaj slovenskih meja.

Od ocvrtega piščanca do alpske kuhinje – o kuharskih izzivih

Gost obuja spomine na svoje prve izzive kot profesionalni kuhar in razloži, da kljub širokemu znanju na začetku kariere ni obvladal vseh tehnik, kot je priprava popolnega ocvrtega piščanca. "Vsi mislimo, da smo kuharji, a dokler ne delamo na profesionalnem nivoju, je to čisto drug svet," pravi Jezeršek, ki s tem poudarja, da je vsak korak v kulinarični karieri poseben izziv. Pojasnjuje, da je vodenje restavracij drugačno od klasičnega kuhanja, saj vključuje tudi strokovno obvladovanje receptur in organizacijo dela, ki sta ključni za uspeh. Jezeršek pravi, da takšna pristopnost in prilagodljivost omogočata kuharjem napredek v poklicu in osebnostni rasti. Epizoda razkriva, kako pomembno je stalno učenje in prilagajanje, tudi za izkušene kuharje.

Slovenska kulinarična identiteta: Zakaj so stari recepti ključni za prihodnost

Luka Jezeršek razmišlja o izginjajočih okusih otroštva in pomenu ohranjanja tradicionalnih slovenskih jedi. "Današnji tempo nas sili, da opuščamo stare recepte – a kdo bo pripravljal štrudelj in češpljeve cmoke, če ne ohranimo teh veščin?" se sprašuje Jezeršek. Razpravlja o tem, kako hitri življenjski slog spreminja tudi prehrambene navade in vpliva na kulturno dediščino, ki jo predstavljajo tradicionalne jedi. Luka Jezeršek verjame, da moramo ohranjati lokalne okuse, saj so pomemben del naše identitete in pripadnosti. Ta epizoda prinaša vpogled v to, kako lahko kuharski mojstri in gostinci skozi jedi ohranjajo kulturno dediščino in navdihujejo mlade generacije, da nadaljujejo s pripravo in ohranjanjem slovenskih receptov.

