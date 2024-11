družabno

Dobrodelna drobtinica

4.11.2024 | 11:00 | Foto: Jadranka Meglen

V Žužemberku je pred kratkim potekala dobrodelna akcija Drobtinica, v kateri je sodelovalo več različnih društev, med njimi tudi Društvo kmečkih žena Suha krajina in žužemberški osnovnošolci. Četrtošolke (na fotografiji od leve) Eli Longar, Lina Škufca, Ivana Perko in Ana Sadar so v družbi izjemno aktivne predsednice KORK-a Alenke Sajovec stopile pred fotoobjektiv. A pred tem so na stojnicah pridno ponujale dobrote, ki so jih spekle članice Društva kmečkih žena Suha krajina in prostovoljke KORK Žužemberk. Mimoidoči so lahko v zameno za prostovoljne prispevke izbirali med bogato ponudbo različnih vrst domačega kruha, potic, kolačev, peciva in piškotov. Sodelujoče je na koncu razveselil podatek, da so zbrali kar 1.070 evrov prostovoljnih prispevkov. Denar bodo v celoti namenili Šolskemu skladu OŠ Žužemberk za otroke iz socialno šibkejših družin, del denarja pa bo šel za nakup didaktičnih sredstev za pouk.

