Po krompirjevih počitnicah spet v šolo

4.11.2024 | 08:20 | STA

Za skoraj 193.000 učencev in okoli 84.000 dijakov so se končale prve počitnice v tem šolskem letu. Naslednje počitnice bodo imeli že čez manj kot dva meseca. Med božičnimi in novoletnimi prazniki bodo prosti kar od 25. decembra do 5. januarja, pri čemer jim petka, 3. januarja, v skladu s šolskim koledarjem ne bo treba nadomeščati.

Šolarji so zaradi dneva reformacije in dneva spomina na mrtve, če prištejemo še zadnjo oktobrsko soboto in nedeljo, v počitnicah lahko uživali kar devet dni. V času t. i. krompirjevih počitnic so lahko nabirali nove moči v različnih športih in delavnicah po vsej Sloveniji.

Zimske počitnice za učence in dijake z območja jugovzhodne Slovenije, razen občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel, ter koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije bodo od 17. do 21. februarja, za ostale pa teden dni pozneje.

Pred zimskimi počitnicami bo 31. januarja zaključek prvega ocenjevalnega obdobja. Tako kot vsako leto, pa se bodo devetošolci 14. in 15. februarja podali na informativna dneva, kjer bodo izvedeli vse glede vpisa v srednješolske programe.

Šolarji bodo znova prosti v tednu pred 1. majem.

