Skrbijo za Pot vina in sonca

3.11.2024 | 15:30 | Foto: Martin Luzar

Turistično društvo Sromlje je pred kratkim pripravilo 21. pohod po sromeljski Poti vina in sonca. Bil bi triindvajseti, a ga dvakrat niso organizirali zaradi epidemije koronavirusa, pravi predsednica društva Anica Kranjčič (druga z leve). Pohod začnejo vsakič pri okrepčevalnici Kranjčič, v kateri se okrepčajo in poživijo s kavo, čajem in z jabolkom, potem prehodijo okoli dvanajst kilometrov med vinogradi in griči, na koncu pa se poveselijo ob golažu pri Domu krajanov Sromlje. Tako je bilo tudi tokrat, ko so se podali na pot poleg domačinov še pohodniki z več drugih koncev Slovenije in iz Hrvaške. Pohodnikom se je mudilo na pot, na kateri jim je brežiška podžupanja Mojca Florjanič (tretja z leve) zaželela sonca, ki naj posvetli jutranjo sivino tega dne. Potem ko so tokratni pohodniki vzeli pot pod noge, so bili sromeljski turistični organizatorji v mislih nemara že pri 22. pohodu prihodnje leto. Na fotografiji poleg omenjenih (od leve): Mojca Nadižar, ki očitno o nečem prepričuje psičko Megi, Brane Nadižar, Darja Jamnik in Milica Ban.

