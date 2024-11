šport

Zadar po dramatični končnici do zmage; poklon legendam Loke 74

3.11.2024 | 09:50 | STA; M. K.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 7. krogu lige Aba sinoči na domačem parketu izgubili z Zadrom s 73:81 (27:22, 47:38, 57:57).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 1000, sodniki: Jovčić, Juras, Tomić (vsi Srbija).

* Krka: Mirtić 8 (2:2), Garcia 9 (4:4), Persons 16 (5:6), Špan 21 (2:2), Cerkvenik 6, Skeens 6 (2:2), Čebašek 7 (2:2).

* Zadar: Mihailović 11 (3:3), Kalajžić 1 (1:2), Wahl 6 (0:2), Klarica 3, Gegić 12 (4:4), Žganec 11, Mazalin 13 (3:6), Ramljak 19 (2:2), Gilbert 5 (0:2).

* Prosti meti: Krka 17:18, Zadar 13:21.

* Met za tri točke: Krka 8:27 (Špan 5, Čebašek, Persons, Garcia), Zadar 10:29 (Žganec 3, Ramljak 3, Gegić 2, Klarica, Gilbert).

* Osebne napake: Krka 24, Zadar 21.

* Pet osebnih: Mihailović (35.), Wahl (39.), Cerkvenik (40.).

Krka je doživela peti poraz v ligi Aba. Na domačem parketu je morala priznati premoč Zadru, ki je po petih zaporednih porazih vpisal šele drugo zmago v sezoni.

Odločitev o zmagovalcu je padla šele v zadnji minuti. Novomeščani so vse do konca držali priključek, vendar so bili Dalmatinci dovolj natančni, da tekmeca niso spustili v vodstvo. Hkrati so zbrali 12 skokov več od Krke in imeli posledično osem metov iz igre več.

Na trojko Jana Špana (21 točk, trojke 5:13) dobrih 100 sekund pred koncem (69:70) in prosta meta Taylerja Personsa (16 točk, 10 podaj) v zadnji minuti za 73:74 sta s trojkama odgovorila Amar Gegić in Marko Ramljak.

Krka bo tudi naslednjo tekmo lige Aba igrala doma, in sicer 11. novembra proti FMP.

Izjavi po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Najprej bi čestital Zadru za zasluženo zmago. Moram tudi pohvaliti moje igralce za najboljši polčas v ABA ligi. Zadar je daleč najboljša obrambna ekipa v hrvaški ligi, bila bi tudi ena najboljših obrambnih ekip v ABA ligi, če ne bi že igrala proti trem najboljšim ekipam lige. Pred našo tekmo so v državnem prvenstvu za 20 točk premagali Split, ki odlično igra v ABA ligi. Vidno je , da se dvigujejo v svoji igri. Po dolgi pavzi v zadnji četrti so na parket postavili ogromno ekipo. Mi smo morali reagirati, zapreti raketo, tvegati nekatere njihove mete zadeli so dve trojki. Odločala je praktično ena žoga, osem točk razlike je nastalo na koncu zaradi naših osebnih napak. Če zadnja trojka ne bi šla notri, bi imeli zadnji napad. Zelo težko je igrati proti ekipi, ki igra s prevzemanjem in ima pet tako visokih igralcev, ki lahko vsi igrajo najmanj na štirici, zato ne morem fantom ničesar zameriti. Delali bomo na sledi prvega polčasa, ko smo bili še bolj osredotočeni. Moram pa pohvaliti publiko. Zadarski navijači so naredili vzdušje, naši pa so res lepo napolnili dvorano in podprli našo ekipo. Resnično upam, da ne bodo obupali, saj si fantje zaslužijo podporo. Dali so srce na teren, dejstvo pa je, da je bil Zadar s svojo kakovostjo favorit in je to tudi upravičil.«

Danijel Jusup, trener Zadra: »Tekma je biča res težka, prava prvenstvena. Obe ekipe sta se borili in dali svoj maksimum. Krka je bila sijajna pri metu v prvem polčasu, Špan je izvrstno odprl tekmo. Nismo imeli rešitve za njihov pick and roll, odlično so se pripravili na našo obrambo. V drugem polčasu smo jo nekoliko spremenili in potem so težje prihajali do metov. Ujeli smo tudi nekaj bistvenih žog in tekmo spretno in srečno dobili. To je za nas zelo važna zmaga, da nekoliko pridobimo pri samozavesti in nadaljujemo potrpežljivo graditi igro in borbo.«

POKLON LEGENDAM

Tokratna novomeška tekma Lige ABA je bila posebna tudi za to, ker so na njej gostili košarkarje ekipe Loka 74. Letos namreč mineva že 50 let, odkar so nekdanji člani novomeškega kluba združili moči v košarkarski sredini Loka 74. V svoji bogati zgodovini so s svojim delom prispevali pomemben doprinos k razvoju novomeške košarke, nenazadnje so ustanovili tudi Dolenjsko košarkarsko ligo, za kar so prejeli tudi srebrno in zlato Bloudkovo značko. Aktivni so še danes: njihovi člani redno prihajajo na tekme in navijajo za Krkine košarkarje, ob ponedeljkih se ekipa še vedno dobiva na treningih. Ob tej priložnosti je predsednik KK Krka Andraž Šuštarič v imenu KK Krka izročil priložnostno plaketo Andreju Počrvini, predsedniku Loke 74.

* Izidi, 6. krog:

- petek, 1. novembra:

Igokea - Borac 72:79 (18:27, 39:45, 54:58)

- sobota, 2. novembra:

Krka - Zadar 73:81 (27:22, 47:38, 57:57)

Studenski centar - Dubaj 86:87 (16:22, 36:45, 62:64)

- nedelja, 3. november:

19.00 Budućnost - Mega

- ponedeljek, 4. novembra:

17.00 FMP - Partizan

19.00 Split - Spartak

19.00 Crvena zvezda - Cedevita Olimpija

21.00 Mornar - Cibona

* Lestvica:

1. Dubaj 7 6 1 614:564 13

2. Partizan 6 6 0 549:418 12

3. Budućnost 6 5 1 526:398 11

4. Igokea 7 4 3 533:538 11

5. Crvena zvezda 6 4 2 503:461 10

6. Mega 6 4 2 474:452 10

7. Studentski centar 7 3 4 558:553 10

8. Borac 7 3 4 525:563 10

9. Spartak 6 3 3 502:490 9

10. FMP 6 3 3 480:471 9

11. Split 6 3 3 471:471 9

12. Zadar 7 2 5 509:557 9

13. Krka 7 2 5 542:591 9

14. Cedevita Olimpija 6 2 4 463:505 8

15. Cibona 6 1 5 454:541 7

16. Mornar 6 0 6 418:548 6

