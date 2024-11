šport

ACH Volley v treh nizih premagal Krko

3.11.2024 | 09:00 | STA; M. K.

Ljubljana - V 1. Dol Sportklub za moške so odbojkarji Krke včeraj v Ljubljani iskali peto zaporedno zmago, naleteli pa so na razpoloženo in dominantno ekipo ACH Volleya, ki letos še ni oddala niza in tako ostaja tudi po tej tekmi.

ACH Volley Ljubljana - Krka

3:0 (20, 23, 18)

Foto: arhiv; MOK Krka

ACH Volley, pri katerem trener Matjaž Hafner s tekme v tekmo menja ekipo, je tokratnim tekmecem, novomeški Krki, v vseh treh nizih že na začetku ušel, v prvih dveh je dovolil, da se jim do konca približajo ali za trenutek celo ujamejo, v tretjem pa ne. Tokrat je priložnost na mestu podajalca dobil finski veteran Mikko Valtteri Esko, ki je bil v prvem nizu s servisi zaslužen, da je njegova ekipa po izidu 16:16 spet odlepila.

Nasploh je bil Finec najboljši server tekme, na kateri je dobro predstavo pokazal tudi Luka Marovt, v statistiko je vpisal 14 točk, en as in štiri bloke. Enako število točk kot Marovt je dosegel Alen Šket, ki je tokrat dobil priložnost na mestu korektorja.

V dresu Krke je 11 točk zbral Miha Bregar, po 9 sta jih vpisala še Martin Kosmina in Toni Travnik.

Izjava igralca Krke, Luke Lindiča: "V tekmo smo vstopili sproščeno, saj nismo imeli česa izgubiti. Domačini so prikazali boljšo igro in si zasluženo priigrali nove tri točke. Nam je manjkalo nekaj odločnosti. Pokazati bi morali več agresivnosti na začetnem udarcu ter več zbranosti v obrambi. Zdaj se moramo osredotočiti na pomembni domači tekmi, saj nas prihodnji teden čakata obračuna s Calcitom in Alpacemom."

Krko, kot omenjeno, zdaj čakata pomembni tekmi v domači dvorani Marof:

- sreda 6. 11. ob 20.00: Krka - Calcit Volley

- sobota 9. 11. ob 19:00: Krka - Alpacem Kanal

* Izidi:

- sobota:

ACH Volley - Krka 3:0 (20, 23, 18)

Alpacem Kanal - Fužinar Sij Metal 3:2 (-22, 23, -23, 16, 14)

Calcit Volley - Panvita Pomgrad 3:0 (20, 21, 21)

- nedelja, 3. 11.:

i-Vent Maribor - Merkur Triglav Kranj

- lestvica:

ACH Volley 6 6 0 18:0 18

Alpacem Kanal 6 5 1 15:10 12

Krka 6 4 2 12:11 10

Merkur Triglav 5 3 2 12:7 10

Calcit Volley 6 2 4 11:12 8

i-Vent Maribor 5 2 3 9:12 6

Fužinar Sij Metal 6 1 5 5:17 3

Panvita Pomgrad 6 0 6 5:18 2

