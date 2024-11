šport

S svetovnega prvenstva s šestimi medaljami, tudi najbolj žlahtno

3.11.2024 | 08:10 | R. P.

Foto: Ju-jitsu in jiu-jitsu zveza Slovenije

Kreta, Heraklion - Na svetovnem prvenstvu v ju-jitsu pod okriljem Mednarodne ju-jitsu zveze (JJIF) so slovenski tekmovalci osvojili že šest medalj, tudi najbolj žlahtno. Reprezentanco sestavlja 38 tekmovalk in tekmovalcev, ki jih spremljajo trije selektorji, trenerji ter drugi člani podporne ekipe. Slovenski tekmovalci tekmujejo v treh disciplinah: borbah, duo sistemu in jiu-jitsu (ne-waza).

Na prvenstvu sodeluje 46 držav s 1.370 tekmovalkami in tekmovalci v kadetskih in mladinskih kategorijah, 58 držav in 783 tekmovalk in tekmovalcev v članskih in para-ju-jitsu kategorijah ter 177 tekmovalcev in tekmovalk iz 40. držav v veteranskih kategorijah.

Nekateri tekmovalci so svoje nastope že zaključili. V mladinskih kategorijah so športnice in športniki osvoji šest medalj in vrsto drugih dobrih in zelo dobrih uvrstitev (medalje so osvojili v disciplini borbe):

Rebeka Duščak U18 W +70 kg, 1. mesto (ŠK Sibor, Kočevje)

Aleks Švelc U18 M -85 kg, 2. mesto (DBV Ippon, Sevnica)

Laura Zajc U18 W -70 kg, 3. mesto (ŠK Sibor, Kočevje)

Loti Čufer U21 W -57 kg, 3. mesto (ŠD Ninja, Črnomelj)

Zala Kostanjšek U21 W -63 kg, 3. mesto (KBV Fudoshin, Gotovlje)

Špela Cizej U21 W -70 kg, 3. mesto (KBV Fudoshin, Gotovlje)

Zlata Rebeka Duščak (druga iz leve)

Srebrni Aleks Švelc (na levi Roman Kump, na desni Robert Grubenšek)

Med udeleženci je bil tudi veteran Milan Borko iz JJK ADK Maribor, ki je v izjemni konkurenci v borbah do 77 kg zasedel peto mesto.

Tudi ostali tekmovalci so se odrezali dobro, za medalje pa jim je tokrat zmanjkalo nekaj športne sreče:

Zala Miklavc U18 W +70 kg, 5. mesto

Tjan Omerzel U18 M -85 kg, 9. mesto

Jan Divjak U18 M -69 kg, 13. mesto

Lara Žižek U18 W -70 kg, 13. mesto

Luka Drofenik U18 M -69 kg, 17. mesto

Tristan Zemljič U18 M -77 kg, 17. mesto

Lan Prah U18 M -77 kg, 17. mesto

Maks Gorjup Zupančič U21 M -69 kg, 17. mesto

Roki Kikec U21 M -69 kg, 17. mesto

Aleš Krevs U21 M -77 kg, 17. mesto

Filip Žavcer U21 M -77 kg, 17. mesto

V jiu-jitsu so tekmovalci dosegli naslednje uvrstitve:

Vrhovec Maks U16 M +77 kg, 5. mesto

Vito Senčar U16 M -62 kg, 9.mesto

Jorik Kvapil U16 M -44 kg, 9. mesto

Tevž Kristan U18 M -85 kg, 9. mesto

Rua Kvapil U16 M -56 kg, 13. mesto

Šabič Sandra U16 W -52 kg, 13. mesto

Budja Nik U18 M -85 kg, 13. mesto

Jakob Jurjevec U18 M -69 kg, 25. mesto

V prikazni disciplini duo sistem je nastopilo 5 parov, ki so zasedli naslednje uvrstitve:

Hana Rus in Evelin Kožuh U18 W, 5. mesto

Sara Divjak in Neža Levstek U21 W, 7. mesto

Nika Kotar in Jaka Divjak člani mix, 7. mesto

Jaka Divjak in Nejc Podlogar člani M, 11. mesto

Jaka Divjak in Nika Kotar, člani mix odprta kategorija, 10. mesto

Za mnoge med njimi je bila to tudi prva preizkušnja prehoda iz mladinskih v članske kategorije, zato so rezultati tem bolj pomembni, izkušnje za prihodnost pa neprecenljive.

‹ nazaj