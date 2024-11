šport

Brežičani so dali vse tri, enega celo sebi

2.11.2024 | 19:20 | I. V.

Krško - Zgodil se je težko pričakovani posavski nogometni derbi, obračun vodilnih moštev 3. slovenske nogometne lige vzhod. Žal tretjeligaški. Ali pa na srečo, saj smo lahko danes popoldne na stadionu Matije Gubca v Krškem videli večinoma domače nogometaše, fante, ki so že prvič v življenju brcnili žogo na travniku nekje blizu Save. Zato je prišlo na tribuno veliko ljudi. In imeli so kaj videti. Vsaj sedemsto jih je bilo, če ne še več. To je za tretjo ligo zelo veliko.

Nik Cerjak je v 20. minuti takole skušal izbiti žogo, a jo je z glavo le usmeril v lastno mrežo.

Ko se je tekma 12. kroga vzhodne skupine 3. slovenske nogometne lige začela, je bilo oblačno in mrzlo. Sonce je, vsaj v prenesenem pomenu, posijalo že po dobrih treh minutah igre. Brežičanom, ko je Fran Beloša Fijan z leve lepo prodrl v kazenski prostor Krčanov in s strelom s 15 metrov ugnal domačega vratarja Marka Zalokarja.

Fran Beloša Fijan je takole dosegel svoj prvi zadetek na tekmi za vodstvo Brežic 1:0.

A veselje gostov iz sosednje nemestne občine je trajalo le četrt ure, ko so Krčani prvič resneje ogrozili vrata Hrvoja Galića, s 36 leti najstarejšega moža na igrišču, še dve leti starejšega od domačega vratarja Zalokarja. Žoga je končala v kotu, po strelu iz kota pa v Galićevi mreži, kamor jo je, ko jo je želel izbiti z glavo in mu to ni najbolje uspelo, pospravil njegov klubski kolega Nik Cerjak. Avtogol za 1:1.

Brežiški vratar Hrvoje Galić je bil danes zanesljiv, morda celo najbolj zaslužen za zmago svojega moštva.

Zdelo se je, da so Krčani stvari dobili v svoje roke. A je bilo to le na sredini igrišča. Brežičani so namreč v 27. minuti izkoristili nepazljivost domačinov po enem izmed zapravljenih napadov, hitro so prenesli žogo pred vrata Zalokarja, kjer je bil znova najbolj spreten Fran Beloša Fijan in Brežice so znova vodile.

Čeprav so imeli Krčani, ki so se na moč trudili izid vsaj izenačiti, ves drugi polčas, ko je izza oblak zares posijalo sonce, igro v svojih nogah, so bili vsi njihovi poskusi doseči zadetek jalovi. Nekajkrat jim je uspelo tudi streljati v okvir vrat, a se je vsakič znova izkazal to popoldne izjemno razpoloženi brežiški vratar Hrvoje Galić.

Brežičani so z zmago v posavskem derbiju do tedaj na lestvici vodilne Krčane prehiteli, a ne na prvem mestu prvenstvene lestvice, pač pa so le zadržali drugo mesto. Prehiteli so jih nogometaši iz Hajdine, ki so doma s 3:1 premagali Korotan in imajo tako boljšo gol razliko. Krčani so zdrsnili na tretje mesto.

