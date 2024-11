dolenjska

Razpis morajo ponoviti

2.11.2024 | 12:00 | Rok Nose

Šentrupert - Upravno sodišče je odločilo, da mora Občina Šentrupert ponoviti postopek izbire za podelitev koncesije za opravljanje 24-urne dežurne pogrebne službe. Župan Tomaž Ramovš je prepričan, da je občina postopek vodila zakonito, zato so pred dnevi na Vrhovno sodišče vložili predlog za dopustitev revizije.

Občina je podjetnika izločila na podlagi podatka v sistemu E-dosje, ki pa očitno ni bil pravočasno ažuriran – Sodišče pritrdilo izločenemu ponudniku, občina vložila predlog za revizijo

Tomaž Ramovš (Foto: arhiv DL)

Zgodba sega v leto 2022, v čas prejšnjega vodstva občine. Na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe so se prijavili trije ponudniki, vendar najugodnejši po ugotovitvah občine ni izpolnjeval vseh zakonskih pogojev. »Iz preverbe v portalu e-Dosje je izhajalo, da nima poravnanih vseh obveznosti pri Finančni upravi (Furs), zato je bil izbran naslednji najugodnejši ponudnik, ki je izpolnjeval vse pogoje,« razložijo na občini.

Po odločitvi o izbiri koncesionarja se je izločeni ponudnik pritožil, a je občina njegovo pritožbo zavrnila, zato je avgusta 2022 vložil tožbo na Upravno sodišče, na katerem je bila letos avgusta opravljena glavna obravnava. Sodišče je tožniku ugodilo, saj je dokazal, da je imel v času razpisa poravnane vse obveznosti do Fursa, kar pa očitno ni bilo ažurno zapisano v aplikaciji e-Dosje, na katero se je Občina Šentrupert opirala pri svoji odločitvi.

Kot pravijo na občini, je neizbrani ponudnik naknadno res predložil dve potrdili Fursa, ki izkazujeta, da so bili na dan oddaje ponudbe poravnani davki in da so bili naknadno predloženi tudi REK-obrazci, a je bila ob ponovnem vpogledu v e-Dosje v rubriki »izpolnjuje pogoj iz zakona« še vedno navedba »NE«. Upravno sodišče je pri sodbi zavzelo stališče, da bi morala občina v takem primeru ugotavljati, kateri podatek je pravilen, npr. z dodatno poizvedbo pri Fursu ali kako drugače, s čimer pa se na občini ne strinjajo. »Menimo, da je Občina Šentrupert ravnala skladno z zakonom, ki naročniku nalaga obveznost, da izključi ponudnika, ki ne izkazuje izpolnjenih pogojev na dan oddaje ponudbe. O obstoju izključitvenega razloga pa se naročnik skladno z zakonom prepriča z vpogledom v aplikaciji e-Dosje,« zatrjujejo v občinski upravi šentrupertske občine.

»Sodišče se je pri svoji odločitvi očitno oprlo zlasti na naknadno, tretje potrdilo in pojasnilo Fursa z dne 2. avgusta 2024, s katerim Furs dopolnjuje prej izdani potrdili in pojasnjuje sistemsko napako, toda to potrdilo je bilo izdano po odločitvi o zavrnitvi ponudnika,« izpostavljajo na občini.

Kot rečeno, bo zadevo zdaj pod drobnogled vzelo še Vrhovno sodišče.

