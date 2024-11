kronika

Ogenj uničil lesen objekt

1.11.2024 | 18:30 | M. K.

Danes ob 15.34 je na območju naselja Orehovec, občina Kostanjevica na Krki, gorel lesen objekt. Požar, ki je objekt v velikosti okoli 3x3 metra uničil, so pogasili gasilci PGD Kostanjevica na Krki in Prekopa. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Podbočje, njihova pomoč pa ni bila potrebna.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Včeraj ob 18.45 pa so na Kovinarski ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehnično intervencijo odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, še poroča uprava za zaščito in reševanje.

Vloma

PU Ljubljana pa poroča o dveh vlomih v Kočevju - tam so neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja, od koder so ukradli električne vodnike. Podjetje je oškodovano za nekaj tisoč evrov.

V Kočevju pa so vlomili tudi v prostore društva in ukradli denar. Škode je za okoli 150 evrov.

‹ nazaj