Godlerjev hollywoodski žur

1.11.2024 | 16:00 | Foto: Marko Delbello Ocepek

Ljubljanski Smash je gostil zadnjo v seriji ekskluzivnih VIP-zabav, ki sledijo izidu vsake nove Godlerjeve knjige. Te dni je na police prišla že peta, z naslovom Operacija: Hollywood. Skladno z naslovom je bil žur hollywoodski, ob smashburgerjih in penini pa je barman Aleš Prestor ustvaril nov koktajl Perfect Godler Martini, ki ga lahko odslej tam naročite kot del redne ponudbe. Kot smo se navadili, da nas Jure Godler vsako jesen razveseli z novo napeto avanturo priljubljenih agentov Spencerja S. Spencerja in Filipa Novaka, tako tudi njegovi prijatelji in običajni osumljenci z družabne scene čakajo, ali bodo prejeli povabilo na ekskluzivno VIP-zabavo. Tako kot bralci Jureta hvalijo, da jih z vsako zgodbo preseneti, saj ves čas skače iz postavljenih okvirov, tudi udeleženci njegovih zabav ne skoparijo s pohvalami, ko jim pripravi vedno nekoliko drugačno minglanje. Vsi so bili enotnega mnenja, da Jure ni le mož, obdarjen s številnimi ustvarjalnimi talenti, ampak je kot ljubitelj boljših stvari v življenju tudi izvrsten gostitelj in nesporni kralj butičnih knjižnih žurov. O Godlerjevi knjižni noviteti pa še to: še zlasti bo všeč tistim bralcem, ki jim je zlezla pod kožo njegova prva zgodba v seriji – Casino Banale. Zgodbo namreč poganjajo humor, satira in bizarni elementi.

