šport

Posavski nogometni derbi

1.11.2024 | 11:00 | M. K.

Foto: NK Krško Posavje

Krško - V soboto, 2. novembra, bo na vrsti tretjeligaški nogometni posavski derbi, ki bo tokrat v znamenju boja za prvo mesto na lestvici 3. SNL vzhod med prvouvrščeno ekipo NK Krško Posavje in gostujočim moštvom iz Brežic. Jutrišnje gostitelje od drugouvrščenih Brežičanov loči le točka in na tekmi, ki se na Stadionu Matije Gubca začenja ob 14. uri, si obetajo boj za vsako žogo do zadnje minute. Vsaj tako napovedujejo krški nogometaši, ki tokrat, kot pravijo, še posebej potrebujejo in pričakujejo pomoč navijačev.

Članska ekipa NK Krško Posavje si z mlado domačo ekipo želi nazaj v 2. slovensko ligo. Po treh prestopnih rokih so oblikovali ekipo z izkušenimi, že dokazanimi nogometaši tudi na nivoju 1. SNL. V članskem kadru je trenutno 21 domačih igralcev, le Šimun Šintić prihaja iz obmejnega Šenkovca in je že lani igral za krške mlajše seleckije. Vsi ostali fantje so Posavci in v krškem klubu so prepričani, da je pred mnogimi zagotovo še zelo dolga in uspešna nogometna kariera.

