Proračuna za dve leti naj bi sprejeli novembra

31.10.2024 | 10:40 | M. Ž.

Trebnje - Trebanjski svetniki so včeraj popoldne soglasno potrdili predloga proračunov za leto 2025 in 2026 v prvi obravnavi ter ju tako poslali v javno razpravo. Ta bo trajala do vključno nedelje, 17. novembra, proračuna pa bi po besedah županje Mateje Povhe v drugi obravnavi imeli na novembrski seji.

Trebanjski svetniki so soglasno podprli predoga proračunov za prihodnji dve leti. (Foto: M. Ž.)

Predloga proračunov je v splošnem delu predstavila Damjana Ribič, vodja referata za proračun, ki je uvodoma izpostavila, da z dvoletnim proračunom omogočajo dolgoročnejše planiranje, kar je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog oz. naložb, ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. S sprejetjem dvoletnega proračuna pa se izognemo tudi začasnemu financiranju, ko proračun še ni bil oziroma ne bi bil sprejet, je dodala. Pri pripravi obeh so upoštevali povprečnino v višini 725 evrov na prebivalca, v tem času pa je prišlo do spremembe, tako da bo povprečnina v letu 2025 znašala 771,33 evra, leta 2026 pa 775,29 evra. Kot je dejal, bo občina dopolnila in ustrezno popravila podatke v dopolnjenem predlogu proračuna.

Damjana Ribič, vodja refetrata za proračun

Za prihodnje leto v tem predlogu predvidevajo za nekaj manj 18,6 milijona evrov prihodkov in za dobrih 21,4 milijona evrov odhodkov, za leto 2026 pa na prihodkovni strani načrtujejo nekaj več kot 17,7 milijona in odhodkovni 18,7. V obeh letih je izkazan proračunski primanjkljaj, tako za leto 2025 načrtujejo zadolževanje za 1,8 milijona, ostalo razliko pa nameravajo pokriti s sredstvi na računu konec leta 2025 oziroma 2026.

Za investicije v letu 2025 namenjajo 8,5 milijona evrov, ključna projekta sta dozidava in prenova športne dvorane pri osnovni šoli in postavitev sončnih elektrarn na občinskih zgradbah. Leto kasneje za naložbe načrtujejo 5,4 milijona, ključna projekta pa sta rekonstrukcija vodovodnega sistema Trebnje in ureditev Jurčkovega gozda. V obeh letih kar nekaj denarja namenjajo tudi za projekte za cestnem področju.

Direktor občinske uprave Janko Zakrajšek in županja Mateja Povhe

V načrt razvojnih programov za obdobje 2025 do 2028 so umestili deset novih projektov. Naj izpostavimo ureditev kolesarskega poligona v Velikem Grabru prihodnje leto in v Trebnjem v letu 2026 ter v drugi polovici omenjenega obdobja izgradnjo druge faze kanalizacije v aglomeraciji Trebnje in novogradnjo telovadnice Osnovne šole Veliki Gaber.

Tudi participativni proračun je dvoletni projekt, v letu 2025 bodo izvedli glasovanje in izbor projektov, leto kasneje pa umestili projekte v proračun in jih tudi uresničili.

