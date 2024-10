kočevsko-ribniško

Mediani pred evropskimi volitvami dobrih osem tisočakov od Vesne

29.10.2024 | 12:30 | P. S.

Kot poroča necenzurirano.si, je Mediana denar prejela za "načrtovanje strategije in volilne taktike". Sprašuje pa se, zakaj javnost o tem ni bila obveščena.

Janja Božič Marolt (Foto: Miran Juršič)

Na junijskih evropskih volitvah se je v evropski parlament kot nosilec kandidatne liste stranke Vesna uvrstil tudi takratni župan Kočevja Vladimir Prebilič. Portal necenzurirano.si se sprašuje, ali in koliko je bil volilni rezultat Vesne posledica dejstva, da je Vesna pred volitvami naročala storitve pri verjetno najbolj znani slovenski agenciji za merjenje javnega mnenja Mediani, katere direktorica Janja Božič Marolt se redno pojavlja v medijih s pojasnili in razlagami anket.

Vladimir Prebilič (Foto: Sa. R.)

Na Mediano pogosto letijo očitki, da javno mnenje ob tem, ko ga merijo, tudi ustvarjajo. Je bilo tako tudi v primeru Vesne in Vladimirja Prebiliča? Necenzurirano.si je na Mediano naslovil vprašanja, katere storitve so opravili za Vesno oziroma Prebiliča, ali je to kakorkoli vplivalo na njegovo uvrstitev na lestvicah javnega mnenja in zakaj tega sodelovanja niso razkrili. Dejstvo je namreč, da nobena druga stranka vsaj uradno z Mediano ni sodelovala.

Na necenzurirano.si si preberite tudi, kako je bilo s priljubljenostjo v anketi Mediane Prebiliča pred in po volitvah, kakšen vpliv ima sodoben politični marketing na volitve ter kako je bilo z anketami Mediane v primeru Aleksandre Pivec in njene stranke Naša dežela pred volitvami v državni zbor leta 2022.

