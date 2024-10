družabno

Slakova harmonika še igra

29.10.2024 | 17:00 | Renata Mikec

Na 4. tekmovanju za nagrado Lojzeta Slaka je sodelovalo rekordnih 110 tekmovalcev. Udeleženci so prišli iz različnih koncev Slovenije, nekateri celo iz sosednje Hrvaške. Posebnost je bil tekmovalec iz Nizozemske, Thijs Huver, ki je prepotoval več kot tisoč kilometrov, da bi nastopil v Mirni Peči. V tekmovalnem delu so morali sodelujoči odigrati po dve Slakovi skladbi, kako uspešni so bili pri tem, pa je ocenila strokovna žirija, v kateri so bili Jože Burnik, Peter Fink, Jože Mandl, Janez Fabijan, Toni Sotošek in Igor Podpečan. Rezultati so bili izjemni, saj so v osmih kategorijah podelili 48 zlatih, 46 srebrnih in 9 bronastih priznanj. Med tistimi, ki so osvojili največ točk, so bili Nejc Kuzman, Nina Kobetič, Matevž Perc, Mia Ovčjak, Gašper Štajnar, Alina Mrak, Žan Onuk in Silvo Smrekar. V finalnem delu, ko so se favoriti vnovič predstavili, pa je strokovno žirijo najbolj prepričala Korošica Alina Mrak, učenka Klemena Rošerja. Odigrala je Slakovi skladbi Za svatovsko mizico in Ob cvičku. Plakete in čudovite steklene kipce s silhueto Lojzeta Slaka sta najboljšim podelila žena Lojzeta Slaka Ivanka in njun najmlajši sin Robert. V objektiv smo tokrat ujeli del strokovne žirije – (od leve proti desni) Tonija Sotoška, Petra Finka in Igorja Podpečana. Kot so povedali pri Zvezi diatonične harmonike Slovenije, ki tekmovanje organizira, se za prihodnost Slakove glasbe res ni treba bati.

