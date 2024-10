kronika

Rop na črpalki; obilo alkohola in nasilja

28.10.2024 | 13:10 | M. K.

Sinoči nekaj pred 22.30 se je zgodil rop v prodajalni na bencinskem servisu v Novem mestu, so danes sporočili s PU Novo mesto. Po prvih zbranih obvestilih naj bi v prodajalno vstopil moški, ki naj bi imel v roki predmet, podoben pištoli, in od osebja zahteval, da mu izroči denar. Moški, ki je nato peš pobegnil v gozd, naj bi bil nižje rasti, oblečen naj bi bil v črn pulover s kapuco. Kriminalisti in policisti vse okoliščine še preverjajo in roparja še iščejo.

Pijan razgrajal tudi v 'marici'

V noči na nedeljo so policiste PP Črnomelj poklicali na pomoč s prireditvenega prostora v Črnomlju, kjer naj bi prišlo do pretepa in kršitve javnega reda in miru. Ugotovili so, da so varnostniki uporabili prisilna sredstva odvzeli prostost kršitelju javnega reda in miru, ki je bil pod vplivom alkohola. Prav tako ni upošteval ukazov in je napadel enega izmed varnostnikov. Policisti so ugotovili identiteto 23-letnega kršitelja in ga odpeljali v prostore za pridržanje. 23-letnik je s kršitvijo nadaljeval tudi v intervencijskem vozilu, kjer je kričal in razbijal. Zaradi številnih kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.

Še več sporov in pretepov

V petek okoli 22.30 so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o pretepu na terasi gostinskega lokala na Topliški cesti. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je prišlo do pretepa med osebami, ki se med sabo poznajo in so v sporu. Ena oseba je bila v dogodku lažje poškodovana, vendar ni potrebovala pomoči reševalcev. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V soboto popoldne je prišlo do medsosedskega spora in pretepa na območju Vratnega. Šentjernejski policisti so vzpostavili javni red in mir, zbrali obvestila in ugotovili identiteto vseh vpletenih. Ena oseba je zaradi poškodb poiskala zdravniško pomoč. Policisti okoliščine kaznivega dejanja nasilništva še preverjajo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

V noči na nedeljo so bili črnomaljski policisti obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v Črnomlju, kjer naj bi prišlo do pretepa na javnem kraju. Po prvih ugotovitvah je prišlo do spora med mladoletniki. Dva mladoletnika sta večkrat udarila oškodovanca in zapustila kraj. Policisti so ugotovili identiteto obeh in okoliščine še preverjajo.

O poškodovani osebi zaradi pretepa so bili včeraj dopoldne obveščeni tudi policisti PP Krško. Tudi tam so se sprle osebe, ki se poznajo. 53-letni moški je večkrat v glavo udaril 61-letnega moškega in ga lažje poškodoval. Okoliščine še preverjajo in bodo zoper 53-letnika na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

O pretepu v Artičah so bili brežiški policisti obveščeni včeraj nekaj pred 17. uro. Po prvih ugotovitvah je prišlo do spora in pretepa med dvema mladoletnikoma. Eden izmed udeležencev je zaradi poškodb potreboval zdravniško pomoč. Policisti okoliščine še preverjajo.

S poltretjim promilom alkohola vijugal po cesti

V petek nekaj po 19. uri so bili črnomaljski policisti obveščeni o nevarnem ravnanju voznika osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Ručetne vasi proti Semiču, vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so kršitelja izsledili in ustavili. 39-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,20 miligrama alkohola (2,5 g/kg). Med postopkom je moški kršil javni red in mir, ni upošteval navodil in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznika pridržali

Policisti PP Brežice so v soboto okoli 7. ure med kontrolo prometa v Dobovi ustavili voznika osebnega avtomobila Ford kuga hrvaških registrskih oznak. 46-letnik iz Hrvaške je imel v litru izdihanega zraka 1,04 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in ga zaradi kršitev z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Povzročiteljica in povzročitelj nesreč pod vplivom alkohola

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto nekaj pred 19. uro obveščeni o prometni nesreči na cesti Novo mesto - Metlika pri Vahti. Ugotovili so, da je zanjo odgovorna 43-letna voznica tovornega vozila Iveco Daily iz Avstrije, ki je zaradi nepravilnega vključevanja iz neprednostne na prednostno cesto trčila v avtomobil 51-letnega voznika osebnega avtomobila znamke Audi. Povzročiteljica nesreče je imela v litru izdihanega zraka 0,34 miligrama alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in sodišče o kršitvah seznanili z obdolžilnim predlogom.

V noči na nedeljo se je zgodila prometna nesreča v bližini prireditvenega prostora v Črnomlju. Povzročil jo je 38-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 21-letnega voznika. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola (1,4 g/kg). Sledi kazenska ovadba.

Z dvema promiloma v mestu nevarno prehiteval

V noči na nedeljo so policiste obvestili o vozniku osebnega avtomobila, ki je v Novem mestu nevarno prehiteval in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PP Novo mesto so ga izsledili in mu preprečili nadaljnjo vožnjo. 42-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,93 miligrama alkohola (1,9 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prehiter na avtocesti

V petek okoli 23. ure so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Audi, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 188 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 58 km/h. 42-letnemu kršitelju so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Med 24. 10. in 25. 10. je na parkirnem prostoru v Škocjanu nekdo vlomil rezervoar avtobusa in iztočil okoli 200 litrov goriva.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Dolenjem Karteljevem je neznanec ukradel dva kmetijska priključka in lastnika oškodoval za 2.000 evrov.

V kraju Mali Vrh na območju Brežic je v petek nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V noči na soboto je v Brežicah neznanec skozi vrata vlomil v poslovne prostore in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Med 24. 10. in 26. 10. je v Črnomlju nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel živila, ročno orodje in bakreni del kotla za žganjekuho.

Na parkirnem prostoru gostinskega lokala na Senovem je v noči na soboto nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz predala izmaknil denar. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 250 evrov.

Na parkirnem prostoru na Gubčevi ulici v Brežicah je v petek dopoldne neznanec poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za 1.500 evrov škode.

V naselju Veliki Dol na območju Krškega je v soboto med 15. in 23. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi balkonska vrata vlomil v hišo in ukradel denar in zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

V Ragovem na območju Novega mesta je v noči na nedeljo nekdo z dvorišča iz kmetijskih priključkov ukradel tri pogonske gredi in lastnika oškodoval za 600 evrov.

Migranti

Policisti so med 25. 10. in 28. 10. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Slovenska vas, Kapele, Bukošek, Mostec, Jereslavec, Podvinje, Rakovec, Prilipe) prijeli 81 državljanov Afganistana, 63 Sirije, 26 Bangladeša, 18 Maroka, 14 Pakistana, 12 Nepala, sedem državljanov Sierra Leoneja, Kitajske, Indije, Egipta in Šrilanke, šest Irana, pet državljanov Palestine, Turčije in Iraka, štiri državljane Mongolije, Alžirije in Konga, dva državljana Filipinov, Jemna in Kameruna, državljana Nigerije, Somalije in Rusije. Na območju PP Črnomelj (Paunoviči, Preloka) so prijeli deset državljanov Maroka in državljana Alžirije, na območju PP Krško (Libna) šest državljanov Afganistana, dva Maroka, državljana Turčije in Iraka in na območju PP Metlika (Rosalnice) državljana Maroka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 25. 10. in 28. 10. posredovali v 238 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 676 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 20 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila petim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 41. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Sevniški policisti so zaščitili žrtve nasilja v družini in dvema nasilnežema izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, ropa, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, nesreče pri delu, požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

