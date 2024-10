bela krajina

Novo državno priznanje

28.10.2024 | 10:50 | M. G.

Metlika - Med prejemniki zlatega priznanja za najbolj športen vrtec v preteklem šolskem letu sta tudi Vrtec Otona Župančiča Črnomelj in Otroški vrtec Metlika. Slednji je posebnost v slovenskem prostoru, saj je to laskavo priznanje, ki ga vsako leto podeljuje Zavod za šport, prejel že štirinajstkrat.

Branko Ambrožič, ravnatelj Vrtca Metlika, ob izobešenih priznanjih (Foto: M. G.)

Ravnatelj Branko Ambrožič, ki je pred kratkim dobil drugi petletni mandat za vodenje te predšolske ustanove, je ponosen na svoje predhodnike in na večjo telovadnico s številnimi rekviziti, ki spodbujajo gibanje in vključevanje raznolikih dejavnosti, prilagojenih potrebam in sposobnostim otrok.

Poudarek na gimnastičnih vajah in gibalnih igrah – Odhajajo zadovoljni in se veselijo naslednjega dne – Ta teden tečaj rolanja

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

