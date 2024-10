kronika

FOTO: Trčenje v Ribnici; moškega posprejal in okradel

28.10.2024 | 07:10 | M. K.

O nedeljskih morebitnih posredovanjih dežurnih služb uprava za zaščito in reševanje ne poroča, zato pa nekaj poročil ljubljanske policijske uprave sega tudi na Dolenjsko. V petek so tako ribniški poklicni gasilci posredovali v prometni nesreči, ki se je pripetila v Ribnici. Trčili sta dve vozili, pri čemer se je lažje poškodovala ena oseba. Gasilci so zavarovali mesto nesreče, posuli razlite motorne tekočine ter nudili prvo pomoč poškodovani osebi.

Foto: GE Ribnica

V soboto okoli 21.30 se je zgodila prometna nesreča v Kočevju - voznik osebnega vozila je ob vključevanju na glavno cesto izsilil prednost mopedistu. Ta je zato trčil v vozilo in se lažje poškodoval.

Posprejal in okradel

V petek okoli 20. ure je do oškodovanca v Grosuplju pristopil neznanec in ga poškropil s sprejem, nato pa mu ukradel torbico z mobilnim telefonom in denarnico. Oškodovanec je bil v dogodku lažje poškodovan.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER, na izvodu S.O. Romi User .

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA, Izvod Sela.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN 1987, izvod 1. STARI LJUBEN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS 1999;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE 1950;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO 1978.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ARTMANJA VAS, izvod 2. REVA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 14. uro na območju TP Grič Leskovec, nizkonapetostno omrežje – Žaren, med 8. in 14. uro na območju TP Nemška vas, nizkonapetostno omrežje – Nemška vas in med 13. in 14. uro na območju TP Gorenje Radulje, nizkonapetostno omrežje – Sela; na področju nadzorništva Brežice med 11. in 13. uro na območju TP Artiče zadružni dom, nizkonapetostno omrežje – Ogorevec. Področju nadzorništva Krško okolica med 9. in 14. uro na območju TP Reštanj 2, nizkonapetostno omrežje – Breg proti Reštanju levo; ter na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Križe Boršt, nizkonapetostno omrežje – Selo.

‹ nazaj