Čarobne besede za dolg zakon: rad te imam in oprosti

27.10.2024 | 18:00 | A. S.

Foto: Jure Klobčar

Kostanjevica na Krki - V Kostanjevici na Krki je bilo včeraj zjutraj megleno in neobetavno vreme, a ko so začeli prihajati poročni svati, je izza oblakov pokukalo sonce. Ko sta se prikazala še Petra in Miha, zaljubljenca, ki sta imela srečo, da sta zmagala na resničnostnem šovu Last minute sanjska poroka in si s tem prislužila brezplačno Aktualovo sanjsko poroko, je sonce dokončno predrlo oblake in zasijalo s polno močjo. In grelo ženske in moške v prelepih slavnostnih oblačilih.

Pa smo jo dočakali - Aktualovo sanjsko poroko!

Petra Kristl in Miha Zagoršak sta s štajerskega konca, zato so bili tudi svati povečini Štajerci, nasmejani in dobre volje. Karkoli si jih vprašal, so rade volje odgovorili. Za bodoča ženina in nevesto so imeli samo lepe besede, da sta pozitivna, odkrita, da se imata rada, da se znata vse zmenit. Tudi njuni priči, Melanie in Rok, sta povedali enako, Melanie je dodala, da je Petra zelo pogumna.

Za romantičen poročni šopek, namizne aranžmaje, dekoracijo dvorane La Vie je poskrbel M detajl.

Civilni obred je potekal na travnati jasi ob reki Krki, z dvema matičarjema, ki sta svečano vodila obred. Pel je Gašper Rifelj, Miha je bil kar pošteno ganjen, ko je prišla nevesta Petra v spremstvu očeta in dedka, je kar zajokal. Tudi Petra je jokala, ko je videla jokati njega. Ko je prišel čas za poljub, sta se prav strastno in nič sramežljivo poljubila, in to trikrat! Da bo res držalo!

Ženina in nevesto ter nekaj več kot sto svatov je pozno v noč zabavala skupina Victory, s pesmimi, pa tudi z zabavnimi igricami, s katerimi je »zaposlila« vso dvorano.

Svati in ženin in nevesta so se še nekaj časa zadrževali zunaj, potem pa vstopili v prelepo okrašeno poročno dvorano La Vie, v barvah, ki jih je izbrala nevesta: zelena, roza in bež. Šopki cvetja na mizi, osvetljena hiška s sladicami, mogočen oder, lepo okrašene mize, označene z imeni, na majhnih ličnih potovalkah, saj so bila rdeča nit poroke potovanja. Petra in Miha namreč zelo rada potujeta, to je ena od stvari, ki ju povezuje, in čeprav nista skupaj dolgo časa, sta prepotovala že kar nekaj krajev in dežel. Petrin dedek je pomodroval: »Kot si bosta postlala, tako bosta spala.«

Hotel Plesnik je mladoporočencema podaril romantični vikend oddih v kraljevi sobi, z alpskim eko welnessom, ayurvedsko masažo, in še čim.

V dvorani je svate toplo sprejela skupina Victory, ki je vzela v roke tudi razne zabavne igrice in popestrila dogajanje v dvorani. Svati so veselo sodelovali. In seveda so se tudi zavrteli. Prvi ples je pripadal Petri in Mihu, ki sta ga odlično izpeljala, saj je bila njuna koreografinja Maja Geršak. Potem je bil čas tudi za ples s starši. Najbolj ganljivo je bilo, ko sta Petra in Miha prišla po Mihova babico in dedka, ki sta že zelo v letih. Vseeno sta z njima zaplesala nekaj taktov. Babica je bila čisto objokana. Tako smo videli, po kom je Miha podedoval »nežne gene«.

Za vse okusne predjedi in tople jedi, pa tudi za sladki kotiček, so poskrbeli v Hotelu in restavraciji Dolenj'c pri Novem mestu.

Na poroki sta bila tudi Rudi Sieger in Tamara Goričanec, ki sta vodila resničnostni šov Last minute sanjska poroka na Aktual TV. Rudi je pridno snemal izjave vseh »vpletenih«, vse skupaj bo povezal v oddajo, ki jo boste lahko gledali na Aktualu. Tamara Goričanec pa je srečnima mladoporočencema podelila bona za romantični vikend oddih v hotelu Plesnik in večerjo v Hotelu in restavraciji Dolenj'c pri Novem mestu.

Poročna prstana so po željah ženina in neveste izdelali v Zlatarstvu Gajšek.

Po okusni večerji so se lahko gostje posladkali v sladkem kotičku, za oboje je poskrbel Hotel Dolenj'c. Ob polnoči pa seveda ni smela manjkati bogata poročna torta, pri razrezu jima je pomagal najdlje poročeni par, njuna zveza traja 62 let. Predala sta jima modrost srečnega zakona, da je treba čim večkrat izreči čarobne besede: rad te imam in oprosti. Torta je bila dvonadstropna, bela, znotraj pa dveh različnih okusov, nutella z jagodo, pistacija z malino in belo čokolado.

Prekrasno poročno torto so ustvarili Berryshka, Zalana pa je svate pocrkljala s sladkimi likerji in čokolado.

Petra se je pozno zvečer preoblekla v bolj udobno, kratko belo oblekico in v njej obvladovala vso dvorano. Ko je prišel čas za metanje šopka, smo doživeli presenečenje večera! Petra se je najprej samo delala, da bo šopek vrgla naključni srečnici, ki naj bi se kasneje prva poročila. Potem pa je Petra odločno zakorakala proti svoji najboljši prijateljic, priči Melanie, in ji podarila svoj poročni šopek. Kaj pa to zdaj pomeni, so se začudeno spraševali svati. Niso se spraševali dolgo, saj je Melanijin fant že pokleknil pred njo in ji izročil zaročni prstan. Tako, da smo med poročnim slavjem doživeli še zaroko! Kaj takšnega! Dve v enem! Kakšni čudoviti dogodki v enem večeru!! Veselja in smeha kar ni bilo konec.

JP Chenet je poskrbel, da so si svati nazdravljali z njihovo kakovostno penino.

Sanjska poroka in še čisto sveža zaroka sta trajali do štirih zjutraj. Ženin in nevesta sta šla spat v apartmaje Ob Krki, le streljaj od Centra La Vie.

Ženin in nevesta sta se urejala za poroko v apartmajih Ob Krki in tja sta šla po veselem praznovanju srečnega dogodka tudi spat.

Poročne fotografije in posnetke je v objektiv zajela agencija Epix.

Za popestritev dogodka je v obliki »vrtečega« foto kotička poskrbel Spin 360. V tem kotičku je bila gneča ves čas.

Nevesta Petra se je počutila odlično v razkošni poročni obleki White Couture.

Ženin v oblačilih in dodatkih slovenske blagovne znamke Sens.

Za bleščeč nasmeh ženina in neveste so poskrbeli pri Lux Dental.

Cvelbar pa je zaslužen, da grla gostov niso bila nikoli suha, na mizi sta bila ves čas njihova modra frankinja in kvintet.

Med poroko se je zgodila še zaroka. Kakšno presenečenje za svate!

