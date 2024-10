posavje

K čolnarju po spomine in dobro družbo

27.10.2024 | 15:30 | M. L.

Jesenice na Dolenjskem - Na Jesenicah na Dolenjskem so včeraj odprli preurejeno vaško središče. Dogodek je bil toliko bolj slovesen, ker so odkrili skulpturo splavarja, čolnarja, in sicer v spomin na splavarje na reki Savi.

Alojz Vogrin

Skulpturo so izdelali domačini. Na kovinsko ploščno so prenesli fotografijo domačina Alojza Vogrina, in sicer so jo z računalniškim krmiljenjem verodostojno vrezali v kovino in tako ohranili njegovo podobo.

Vaško središče bo gotovo imelo več obiskovalcev tudi zaradi skulpture, h kateri so včeraj pristopali na prireditvi.

Na prostoru sredi vasi, ki so včeraj torej preurejenega predali namenu, se po besedah podpredsednika krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Slavka Bizjaka vaščani srečujejo občasno od pomladi do novega leta. Vaško središče tako živi kot družabni prostor in v novi podobi naj bi zadihal še bolj, je prepričan Bizjak.

Zbrane je nagovoril tudi brežiški podžupan Bogdan Palovšnik.

Za prijetno domače vzdušje je z različnimi nastopi šolarjev pod učiteljskim mentorstvom poskrbela Osnovna šola Velika Dolina, svoje je dodal Moški pevski zbor Slavček z Velike Doline.

Slovesno odprtje vaškega središča je privabilo več kot sto obiskovalcev.

Po uradnem delu so pripravili pogostitev, v kateri so moči združili Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice in lokalna gostinca.

