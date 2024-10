šport

ŠD SU zmaga doma, Krki poraz v gosteh

27.10.2024 | 10:30 | M. Š.

V tekmah četrtega kroga 1. SNTL za moške so bile uspešne vse štiri domače ekipe, do dveh zmag pa je prišla novinka v ligi, Savinja KPM, ki je dopoldne v vnaprej odigrani tekmi šestega kroga premagala Mengeš s 4:3, popoldne pa je bila s 4:3 boljša tudi od Kajuh-Slovana. Državna prvakinja, Savinja Plasard je proti Krki slavila s 4:0, Maribor proti Mengšu s 4:2, ŠD SU pa proti Fužinar Inter Diskontu s 4:2.

Foto: FB ŠD SU

ŠD SU

Derbi kroga je bil v Novem mestu, kjer je ŠD SU prišel do svoje četrte letošnje zmage. Zanjo je bil kot običajno najbolj zaslužen Uroš Slatinšek, ki je ob obeh posamičnih zmagal z Jožkom Omerzelom dobil tudi dvojice. Do ene zmage je prišel še Omerzel, ki je bil s 3:2 boljši od Bojana Paviča. Za goste iz Raven je bil dvakrat uspešen Mitja Horvat, v ekipi je bil še Darko Jamšek.

KRKA

Za dobro voljo v Lučah je poskrbela prva ekipa Savinje. Aktualni državni prvaki so brez izgubljenega niza premagali Krko. Miha Podobnik in Brin Vovk Petrovski sta bila uspešna v dvojicah, med posameznik pa Podobnik, Žiga Kristijan Žigon in Domen Hohnjec. Za Krko so igrali Janez Jedlovčnik, Maj Murn in Denis Pintar.

Izidi v 1. SNTL za moške

Četrti krog: Maribor – Mengeš 4:2, Savinja KPM – Kajuh-Slovan 4:3, Savinja Plasard – Krka 4:0, ŠD SU – Fužinar Inter Diskont 4:2, vnaprej odigrana tekma šestega kroga: Savinja KPM – Mengeš 4:3.

Vrstni red: 1. ŠD SU 8 (16:5), 2. Murexin I 6 (12:2) – tekma manj, 3. Savinja Plasard 6 (12:0) – tekma manj, 4. Maribor 6 (15:7), 5. Savinja KPM 6 (12:13), 6. Fužinar Inter Diskont I 2 (8:9) – tekma manj, 7. Kajuh-Slovan 0 (5:16), 8. Krka 0 (1:16), 9. Mengeš 0 (7:20) – tekma več.

