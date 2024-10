dolenjska

FOTO: Verižno trčenje na avtocesti

26.10.2024 | 18:10 | I. V.

Novo mesto - Gasilsko reševalni center Novo mesto je danes v mesecu požarne varnosti odprl vrata tudi obiskovalcem, že osmič zapored.

V nesrečo je bilo vpletenih veliko vozil.

Gasilci, ki so se jim tudi tokrat tradicionalno priključili radioamaterji, pripadniki civilne zaščite in tokrat nekoliko bolj simbolično tudi policisti, so za temo tokratne vaje izbrali prometno nesrečo z velikim številom vpletenih vozil in večjim številom ponesrečencev.

Bilo je veliko ponesrečenih. (Foto: Rudi Lihteneger)

Kot je že pred vajo povedal poveljnik in direktor GRC Novo mesto Gregor Blažič, veljajo za tak primer posebna pravila, pri reševanju sodeluje večje število gasilcev in reševalcev, poleg poklicne enote pa pridejo na pomoč tudi pripadniki prostovoljnih gasilskih enot. V primeru velikega števila ponesrečencev in premalo reševalnih vozil v takih primerih lahko poškodovane oskrbijo tudi v posebej za ta namen postavljenih šotorih. Kot je še povedal, takih nesreč pri nas ni veliko, zadnjo sta bili na dolenjski avtocesti pri Grosuplju leta 2010 in na primorski avtocesti pri Postojni leta 2014, običajno pa je vzrok za take nesreče megla oziroma slaba vidljivost.

Otroci so se lahko tudi sami preizkusili v gašenju.

Dan odprtih vrat GRC Novo mesto je bil, kot je že v navadi, tudi priložnost, da si obiskovalci, med katerimi je bila večina otrok in njihovih staršev, pobližje ogledajo gasilsko opremo in se tudi sami preizkusijo v gašenju.

