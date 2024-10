gospodarstvo

Pospeški inovativnosti TPV Automotive

26.10.2024 | 11:15 | M. K.

Foto: TPV Automotive

Brežice - Na dnevu inovativnosti v organizaciji družbe TPV Automotive so predstavili dosežke na področju inovacij. Nagrado za najkoristnejši inovativni predlog posameznika je prejel Andrej Hribar za inovacijo Izboljšava cikla varjenja. Najboljši inovativni predlog ekipe, Optimizacija življenjske dobe mešalnih čepov pri varjenju s trenjem in mešanjem, sta podala Vili Malnarič in Dario Novak, so sporočili.

TPV Automotive je v četrtek izvedel že 10. Dan inovativnosti TPV, dogodek, na katerem vsako leto izpostavijo najpomembnejše dosežke na področju inovacij, podelijo nagrade za najboljše inovativne predloge ter gostijo vrhunske strokovnjake, ki z udeleženci delijo svoje izkušnje in vizije o prihodnosti razvoja avtomobilske industrije.



"Turbulentni časi prinašajo tudi nove priložnosti. In pri tem je prav inovativnost tista, ki nam omogoča, da ostajamo v samem vrhu globalne avtomobilske industrije," je v uvodnem nagovoru poudaril generalni direktor TPV Automotive, dr. Ivan Erenda ter dodal, da so nenehno iskanje novih rešitev, izboljšave procesov in razvoj naprednih tehnologij ključni za dolgoročno konkurenčnost in trajnostni razvoj podjetja.

Ivan Erenda

Osrednja tema letošnjega dogodka, Pospeški inovativnosti, je, kot so sporočili iz podjetja, poudarila pomen hitrega odziva na tehnološke izzive in globalne spremembe. Temu primeren je bil tudi osrednji gost dogodka Miroslav Zrnčević - Mrgud, glavni testni in razvojni voznik pri Bugatti Rimac, ki je zbranim gostom predstavil fascinanten svet razvoja in testiranja hiperavtomobilov. Z zgodbami o pripravi na podiranje svetovnih hitrostnih rekordov je občinstvu slikovito predstavil svoje izkušnje in znanje, s čimer je dogodek dodatno obogatil z navdihujočo vizijo prihodnosti avtomobilske industrije.

Miroslav Zrnčević Mrgud

Krunoslav Šimrak, direktor razvojno-komercialnega sektorja TPV Automotive, je predstavil trende inovativnosti, poudaril neločljivo povezanost konkurenčnosti in inovativnosti ter predstavil načrte za prihodnji razvoj področja inovativnosti v podjetju. TPV Automotive je skozi leta prejel več kot 110 nagrad za inovativnost. Od leta 2007, ko so sistematično začeli beležiti inovativne predloge, so zaposleni prispevali že več kot 25.000 idej, ki so pomembno prispevale k izboljšanju procesov in izdelkov.

Krunoslav Šimrak

Vrhunec dogodka vsako leto predstavlja podelitev nagrad in priznanj. Nagrado za najkoristnejši inovativni predlog posameznika je prejel Andrej Hribar za inovacijo Izboljšava cikla varjenja. Najboljši inovativni predlog tima, Optimizacija življenjske dobe mešalnih čepov pri varjenju s trenjem in mešanjem, sta podala Vili Malnarič in Dario Novak.

Nagrajenci

Priznanja so prejeli tudi najbolj zaslužni inovatorji posameznih tovarn: Marko Kerep za tovarno Brezina, Tomaž Vranešič za tovarno Suhor, Matej Žerjav za tovarno Šentlenart, Ezgon Voci za tovarno Velika Loka, Nebojša Anđelković za TPV Automotive Serbia.

TPV že od leta 2012 podeljuje tudi Nagrado Martina Severja za najboljša zaključna dela v izobraževanju, referate in strokovne članke. Za leto 2022 je nagrado Martina Severja prejel Davor Tramte za magistrsko delo na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto z naslovom Razvoj lahke prednje obese vozila za velikoserijsko proizvodnjo, za leto 2023 pa Gregor Levak za magistrsko delo z naslovom Merilni sistem za kompenzacijo deformacije pločevine pri robotskem varjenju.

Ogled Nevere

