Pirc Musar v Metliki in Semiču o cestah, urgenci, gasilcih in prostovoljcih

25.10.2024 | 19:30 | STA

Foto: Urad predsednice republike - Daniel Novakovič/STA

Metlika/Semič - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je drugi dan regijskega obiska v Beli krajini mudila v Metliki in Semiču. Zaradi slabih prometnih povezav se soočajo z odseljevanjem mladih in selitvijo podjetij, zato si želijo izgradnje tretje razvojne osi, je dejala metliška županja Martina Legan Janžekovič. V Semiču je predsednica nagovorila gasilce.

Na metliškem gradu

Hitra cestna povezava bi ljudem omogočila lažje življenje in poslovanje, je dejala. Hkrati želijo, da bi nujna medicinska pomoč v občini Metlika še naprej ostala vsaj na takšnem nivoju in v obsegu, kot je sedaj. Novi predlagani regionalni center nujne medicinske pomoči v Črnomlju je namreč od Metlike toliko oddaljen, da bi to negativno vplivalo na učinkovitost zagotavljanja nujne zdravstvene oskrbe občank in občanov, česar pa si ne želijo, je dodala županja.

Predsednica republike se je srečala s prostovoljci in prostoferci Bele krajine, saj jih visoko ceni in pogosto poudarja, da ima prostovoljstvo v naši družbi ključno vlogo, saj krepi socialne vezi med ljudmi. Prostovoljke in prostovoljci s svojim delovanjem širijo medsebojno razumevanje, zaupanje, spoštovanje in na tak način sooblikujejo bolj povezano in vključujočo družbo. To se je posebej izkazalo ob lanskoletnih poplavah, ki so pokazale, kako globoko sta sočutje in prostovoljstvo zakoreninjena v slovenski družbi, so v sporočili iz predsedničinega urada.

Za ohranjanje kohezivnosti družbe pa je pomembno tudi ohranjanje tradicije in nacionalne kulturne dediščine, so zapisali. Predsednica republike se je pridružila županji Metlike pri peki belokranjske pogače v Hiši dobrot, v nadaljevanju pa je obiskala grad Metlika, kjer so jo na grajskem dvorišču s pesmijo pozdravili otroci Osnovne šole Metlika. Skupaj z županjo sta si ogledali tamkajšnje muzejske zbirke. V nadaljevanju je predsednica obiskala tudi Slovenski gasilski muzej, ki prikazuje zgodovinsko dediščino gasilstva od začetkov do današnjih dni, ter muzejsko hišo v Semiču.

Priprava belokranjske pogače

V Gasilskem domu Semič se je srečala tudi s 110 belokranjskimi gasilci iz vseh treh občin. Gasilci v Beli krajini namreč delujejo povezani od leta 1912, ko se je sedem tedaj delujočih društev povezalo v Belokranjsko gasilsko župo ali zvezo. Prav letos obeležujejo več pomembnih obletnic, in sicer 30-letnico zakona o gasilstvu, 130-letnico Prostovoljskega društva Semič, 155-letnico Prostovoljskega društva Metlika in 150-letnico Prostovoljskega društva Črnomelj. "To priča o dolgoletni tradiciji, posebni identiteti in plemenitosti ljudi te regije in slovenskega naroda kot celote," so zapisali v uradu.

Predsednica je ob tej priložnosti v krajšem nagovoru gasilcev izpostavila, da poosebljajo neprecenljive vrednote za slovensko družbo, kot so humanitarnost, solidarnost, pogum in tovarištvo, ki jih moramo skrbno negovati. V zahvalo in znak spoštovanja jim je predsednica podarila zlato podkev, simbol sreče.

