Šmarjeta bo do srede prihodnjega leta celovito in lepo urejena

25.10.2024 | 17:40 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šmarjeta - Danes opoldne so na Karlovškovem trgu sredi Šmarjete slovesno podpisali pogodbo za izgradnjo oz. obnovo komunalne infrastrukture v jedru Šmarjete, kar je zelo pomembna naložba za sam razvoj občinskega središča, pa tudi za celotno občino, ki je zelo turistično naravnana.

Po podpisu pogodbe še stisk rok, da bo naložba uspela. Na sliki Jernej Povše, direktor podjetja Gradnje d.o.o iz Boštanja in šmarješki župan Marjan Hribar.

Pogodbo sta podpisala župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar ter Jernej Povše, direktor izbranega izvajalca del, družinskega gradbenega podjetja Gradnje Boštanj d.o.o.

Šmarjeta bo po pol stoletja popolnoma prenovljena, kot pove prvi mož šmarješke občine. Naložba bo obsegala kompletno zamenjavo kanalizacijskega omrežja, na novo bodo speljane meteorne vode, kar je bil velik problem Šmarjete, zlasti spodnjega dela vasi, položena bo optika, urejen bo vodovdov ter javna razsvetljava. Dela bodo potekala na okrog 800 metrov dolgi trasi skozi center, od spodnjega krožišča do načrtovanega novega krožišča, ki bo pomenil tudi vhod v nov trgovski center Jager.

Šmarjeta bo v letu dni popolnoma prenovljena in urejena.

Prenova v devetih mesecih

Celovita prenova, ki bo stala okrog dva milijona evrov, bo pretežno breme občinskega proračuna, le z Dogovora za razvoj regije bo občina prejela 180 tisoč evrov. Kot ugotavlja župan Marjan Hribar, žal ne od države ne iz EU za tovrstne naložbe ni razpisov za sofinanciranje.

Zaposleni v občinski upravi Občine ŠT

Na novo bodo zastavili tudi prometni režim – po prenovi, ki bo trajala devet mesecev, promet skozi Šmarjeto ne bo več dvosmeren, ampak enosmeren od spodnjega krožišča do Dvorca Gregorčič oz. do farne cerkve. Dvosmerno pa bo šel še naprej v smeri Vinice in proti novemu krožišču za trgovski center.

Oče Franc (na desni) in oba sinova Jernej in Uroš iz uspešnega družinskega podjetja Gradnje d.o.o. iz Boštanja.

Prenova Šmarjete, ki se bo začela sredi novembra in bo potekala etapno, bo izvedena v predvidenem pogodbenem roku, kvalitetno in strokovno, je v imenu investitorja zagotovil Jernej Povše. Njihovo družinsko podjetje ima pri tovrstnih naložbah dosti referenc, »zato občane res nima kaj skrbeti. Občini se zahvaljujemo za zaupanje prenove občinskega jedra in upamo na dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in vsemi,« je povedal Povše.

Kdaj novo krožišče?

Podpisa pogodbe so se udeležili tudi (od leve proti desni): župnik g. Alfonz Žibert, podžupan Franc Anderlič, ter občinska svetnika Alojz Jeglič in Toni Bobič.

Naložbe se veselijo tudi krajani. Toni Bobič iz Šmarjete, tudi občinski svetnik pravi: »Dolgo smo čakali prenovo kraja in smo je veseli vsi domačini in drugi uporabniki storitev v centru Šmarjete. Marsikatera infrastruktura je v tem času dotrajala, veliko je bilo okvar vodovoda in res bomo ponosni na novo pridobitev.«

Marjan Hribar

Župan Marjan Hribar pove, da morajo za novo krožišče, ki bo tudi vstop v trgovski center Jager, pridobiti še gradbeno dovoljenje in nato izvajalca del. Do konca naslednjega leta mora biti vse dokončano skupaj s trgovskim centrom.

»Vsi si želimo napredka in Šmarjeta bo res prihodnje leto dobila čisto novo podobo modernega podeželskega središča z vsemi elementi tradicije. Še letos bo dokončana tudi Moletova hiša sredi Karlovškega trga ob cvičkovi fontani, tako da bo zagotovo privabila še več obiskovalcev,« pove Hribar. Z njim se strinja tudi direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Šmarješke Toplice Helena Bobič, ki je zbrane po podpisu povabila na kozarec s fontane cvička.

