"Pozzzdravljena, jesen!" obarvala Mirno Peč

25.10.2024 | 16:50 | M. K.

Foto: KD Četrtkova brenčanja

Mirna Peč - KD Četrtkova brenčanja je tretje leto zapored pripravilo ustvarjalni nagradni natečaj "Pozzzdravljena, jesen!", ki je, kot sporočajo organizatorji, pritegnil tako male kot velike ustvarjalce: ''S prepletom domišljije, izvirnosti in narave so dokazali, kaj vse lahko nastane, ko se združita ljubezen do ustvarjanja in lepota jesenskih darov.'' Njihove dekoracije že krasijo Mirno Peč.

Plišasti medvedka in čebelice ter ročno nakvačkani kokoški, ki sta nastali izpod rok Darje Kastelic, so našli nove domove v objemu malih nagrajenih ustvarjalcev. Prav vsi udeleženci pa so prejeli tudi bučne medaljice NESlaser.

Včerajšnji dogodek so izpeljali kljub posamičnim dežnim kapljicam, le prestavili so ga pod strehico pri Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka.

Ustvarjalci so se izkazali z ročno izdelanimi in unikatnimi jesenskimi dekoracijami iz naravnih materialov ter dokazali, da so polni izvirnosti in prave ustvarjalne energije.

Člani komisije, ki so jo sestavljali mirnopeški župan Andrej Kastelic, vodja vrtca Cepetavček Irena Kozlevčar in ustvarjalna cvetličarka Danijela Cesar, so imeli izjemno težko nalogo – izbrati najlepše in najbolj izvirne med najboljšimi. Odločitev je bila tako težka, da so celo povečali število nagrad, so sporočili Brenčači.

Skupinske nagrade so prejeli: učenci 3.b razreda za čarobno "Jesensko lestev in ježjo družino", vrtčevski otroci oddelka "Mucki" za prikupne bučkaste "Jesenske mucke", učenci 3.a za domiselni "Veveričin dom" in vrtčevski otroci oddelka "Srne" za simpatičnega 40-letnega "Cepetavčka z jesensko bundo". Posamični nagrajenci so: Alja Krevs, ki je ustvarila bodečo miš, Matevž Perpar Zupan, ki je pričaral košček gozda ob čarobni jasi, ter Matevž in Erazem Ostanek, ki sta zgradila pravo pravcato "bajto".

Zbrani so uživali ob sladkih dobrotah, cakepopsih, kostanju in ekološkem jabolčnem soku Kmetije Kastelic. Brenčačici Andreja in Nina sta z jesenskimi motivi poslikali otroške obrazke, brenčela Špela ter navihana trotka Slavc in Toni so poskrbeli za zabavno animacijo. Glasbeno vzdušje pa sta dodatno obogatila mlada nadobudna harmonikaša Rok in Gal Matoh, ki sta v duetu ubrano zaigrala Slakove "Čebelice".

Novembra se bodo smejali, decembra pa praznovali

KD Četrtkova brenčanja že zdaj vabi na dogodka v novembru in decembru, ki ju pripravljajo v sodelovanju z Občino Mirna Peč.

V četrtek, 28. novembra, ob 19. uri v Športno dvorano ob Osnovni šoli Toneta Pavčka prihajata Perica Jerković in Robert Petan z glasbeno komedijo "La La Lajf".

V petek, 20. decembra, pa se bodo od 17. ure dalje zabavali s Kvatropirci in The Plut Family. Poskrbeli bodo tudi za animacijo za otroke, s prazničnim sejmom ter slastno jedačo in pijačo, še napovedujejo snovalci mirnopeških dogodkov.

