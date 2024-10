novice

Jože Podgoršek je novi predsednik KGZS

25.10.2024 | 13:30 | STA

Ljubljana - Novoizvoljeni člani sveta KGZS so na današnji ustanovni seji za novega predsednika zbornice izbrali nekdanjega kmetijskega ministra in predsednika foruma za kmetijstvo in podeželje SDS Jožeta Podgorška. Njegov protikandidat je bil mlad hribovski kmet Žiga Kršinar. Dosedanji predsednik Roman Žveglič kandidature ni vložil.

Jože Podgoršek je funkcijo kmetijskega ministra v tretji vladi Janeza Janše opravljal med letoma 2020 in 2022. (Foto: R. Balen)

"Vodenje prevzemamo s ponižnostjo in hkrati z veliko odgovornostjo. Na področju kmetijstva in gozdarstva nas čaka veliko izzivov, verjamem, da bomo imeli tudi sogovornike, voljne za sprejemanje naših predlogov, idej, pobud za spremembe na področju kmetijstva za boljši jutri," je po izvolitvi dejal Podgoršek.

Napovedal je, da se bodo v nadaljevanju z drugim najmočnejšim partnerjem, Društvom slovenski kmet, usedli za mizo in poiskali kadre za bodoče vodenje zbornice. "Zagotovo si želimo bistveno bolj intenzivnega sodelovanja s stroko, velik poudarek bomo dali vsem strokovnim odborom, predvsem pa jih spodbujali, da sledijo svojemu poslanstvu," je še povedal in izrazil željo, da delovanje zbornice odprejo tudi javnosti.

Če bodo kmetje videli, da je zbornica organ, ki se zavzema zanje, bo tudi volilna udeležba v prihodnje boljša, je prepričan. "Zastonj se tolažimo, da nam volilna udeležba raste, še vedno je bila pri zgolj dobrih 10 odstotkih," je izpostavil.

Novo vodstvo si po Podgorškovih besedah med drugim želi postaviti družinsko kmetijo za temelj prehranske varnosti, želi vzpostaviti pogoje za stabilizacijo dohodka na teh kmetijah ter da bi skupaj s sogovorniki našli načine za pogostejše prevzeme mladih kmetov.

Zdajšnji predsednik zbornice Roman Žveglič, ki se ga je v medijih omenjalo kot morebitnega Podgorškovega protikandidata, se na koncu ni podal v boj za nov mandat. Kot je povedal v izjavi medijem po izvolitvi novega predsednika, zbornica začenja novo poglavje. "Želim si, da bi se o kmetih in KGZS pisalo pozitivno, da bi bila sporočila iz zbornice pozitivna, naravnana v prihodnost za dobro slovenskega kmetijstva, slovenske hrane, slovenske živilsko-predelovalne industrije," je dejal.

Roman Žveglič na svoji kmetiji v Stržišču pri Sevnici (Foto: P. Lavre)

"Če me vprašate, ali pričakujem kakšen političen pritisk na zbornico, pa bom najbolj vesel, če do tega ne bo prišlo. Drugače pa se bojim, da se bo ta podsistem zrušil in da bosta kmetijstvo in kmetijsko gozdarska zbornica ali naši hrbti polje za boj med največjo vladno in največjo opozicijsko stranko," je še dodal Žveglič.

Podgoršek je medtem prepričan, da je zbornica nepolitična organizacija. "Tudi s partnerji, ko smo se pogovarjali o sodelovanju, smo se dogovorili, da politiki ni mesta v sami zbornici. V tem trenutku lahko zagotavljamo, da se politika niti z enim stavkom niti z eno idejo doslej ni vmešala v oblikovanje vodstva zbornice in sem prepričan, da bo enako tudi vnaprej," je povedal.

Kršinar, sicer predstavnik Društva SKZ - Slovenske kmečke zveze, pa je izpostavil, da se je za kandidaturo odločil "pet pred dvanajsto". Po njegovih besedah je želel s tem opozoriti na to, da bi moralo biti vodstvo KGZS v rokah kmetov samih. "Kandidiral sem kot predstavnik kmetov. Sam sem hribovski kmet, zaposlen na kmetiji, živim od dela svojih rok, svetniki pa so se odločili, kot so se odločili," je komentiral končni rezultat in dodal, da ni razočaran.

Podgoršek je na današnji ustanovni seji sveta KGSZ od 56 prisotnih članov sveta prejel 36 glasov, Kršinar pa 17. Trije člani sveta so oddali prazne glasovnice. Člani sveta so iz svojih vrst poleg predsednika izvolili še oba podpredsednika ter člane upravnega in nadzornega odbora za prihodnje štiriletno obdobje.

Podgoršek je v krajši predstavitvi svoje kandidature spomnil, da so v Forumu za kmetijstvo in podeželje SDS, ki je močno slavil na volitvah v svet KGZS v začetku meseca, svoj program za volitve v organe zbornice skupaj s kmeti snovali leto dni in ga predstavljali na terenu. "Zatrdim lahko, da s ponižnostjo sprejemamo ta volilni rezultat in seveda se zavedamo izjemne odgovornosti, ki smo jo dobili," je dejal.

Napovedal je, da se bodo v forumu, ki ima 21 od skupno 57 svetniških mest, v prihodnje "skušali boriti za slovenskega kmeta in gozdarja". "Slovenski kmet si zasluži mesto v slovenskem prostoru, ki mu pripada, nenazadnje se ukvarja s pridelavo hrane, izvaja ključno dejavnost za to, da smo tudi v Sloveniji lahko siti," je podčrtal.

Novoizvoljeni predsednik bo funkcijo nastopil 2. novembra.

