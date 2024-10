kultura

Razkrivamo Skrivnost akvarela, moč barve in svetlobe

25.10.2024 | 11:00 | M. K.

Foto: Studio PraprotKa

Trebnje - V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje (GLS) nova začasna razstava odkriva Skrivnost akvarela, moč barve in svetlobe. Posebnost tokratne razstave je dvojnost - 13 umetnikov samorastnikov se predstavlja v galeriji, 57 ljubiteljskih slikarjev pa v dvorani STIK, ki domuje pod njo.

Prosojnost, zračnost, barvna intenzivnost, spontanost so tesno povezane s slikarsko tehniko akvarel, so zapisali v GLS. Barve, pomešane z vodo, ustvarjajo nežne prehode, umetniška misel pa se zaključi z eno potezo čopiča še preden se barva dobro vpije v (vlažen ali suh) papir. Skrivnosti akvarela, moč barve in svetlobe bodo obiskovalci lahko razkrivali vse do 9. februarja 2025, prve tančice pa so odkrili ob spremljavi pesmi in glasbe učenk in učiteljic Glasbene šole Trebnje in po simbolnem odprtju, ki ga je opravil župan Občine-Mokronog Trebelno, mag. Franc Glušič.

Kot samostojna slikarska zvrst se je akvarel uveljavil šele na prehodu iz 18. v 19. stoletje z angleškimi krajinarji. Naivni oz. samorastniški umetniki akvarelno tehniko uporabljajo redkeje. »V delih, ki jih hrani Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, pogosto opazimo kombinacijo akvarela in risbe. Črta je največkrat prisotna kot obrisna linija ali notranja risba, ki je lahko izvedena v različnih tehnikah. Akvarelna barva služi le za niansiranje ali polnilo risbe. Dela v čisti akvarelni tehniki imajo za slikarski motiv skoraj vedno naravo, le redko so zraven figure živali in ljudi,« o akvarelih v bogati zbirki več kot tisoč slikarskih del pravi kustosinja v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje in avtorica razstave Damjana Šalehar.

Na razstavi v galeriji je tako na ogled vseh 25 del v akvarelni tehniki, ki so del sicer izjemno bogate zbirke galerije (več kot 1300 umetniških del, slik, reliefov in skulptur je ustvarilo več kot 300 umetnikov iz skoraj 50 držav). Pod razstavljena dela se je podpisalo 13 slikarjev samorastnikov: Jerko Biško, Josip Boltižar, Petar Grgec, Robert Hlavaty, Ivan Lacković, Miloš Lapajne, Linden Dean, Minna Lehväslaiho, Georganna Malloff, Tomislav Petranović, Brane Praznik, Ivan Rabuzin in Jožica Škof, so sporočili iz galerije.

V spodnji dvorani STIK pa je na ogled dela 57 ljubiteljskih ustvarjalcev iz vse Slovenije, članov in prijateljev Društva likovnikov Trebnje, katerega predsednik je Brane Praznik, v preteklosti že udeleženec Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje: »Ja, to je neka posebnost, slučajnost tudi, da sem bil že pred leti povabljen na tabor, kjer sem ustvarjal akvarel, ki je moja najljubša tehnika. Slučajno sem tako zdaj ujet v dva razstavna prostora. No, ujet, bom rekel: simbolno. Sicer pa: rad delam akvarel, rad uživam v akvarelu in tudi vsem obiskovalcem želim, da bi užival v akvarelih tako kot mi uživamo v slikanju akvarelov.«

»Želimo si, da bi bila Galerija likovnih samorastnikov Trebnje še bolj vidno stičišče raznovrstnih umetnosti. Doslej nam je to s koncerti uspevalo ob pomoči Glasbene šole Trebnje; nova razstava pa je korak k spajanju naivne in ljubiteljske likovne umetnosti. Z njo želimo vzpostaviti sinergijo med ljubitelji, ustvarjalci in strokovnjaki ter preseči delitve in omejitve, spodbuditi k ustvarjanju naše obiskovalce,« ob odprtju nove začasne razstave poudarja v. d. direktorice Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, pod okriljem katerega deluje trebanjska galerija, Sabina Tori Selan.

