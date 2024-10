novice

S tem napitkom lahko izboljšamo zdravje srca in ožilja

24.10.2024 | 16:35 | M. K.

Vsako leto zaradi srčno-žilnih bolezni, ki so posledica ateroskleroze, nenadna smrt doleti okoli štiri tisoč Slovencev.

Limona preprečuje kopičenje holesterola v stenah arterij.

Aterosklerozo oziroma mašenje in poapnevanje žil povzroča splet dednih dejavnikov in nezdravih življenjskih navad. Zaradi ateroskleroze koronarnih žil je del srčne mišice slabo prekrvljen, kar lahko povzroči angino pektoris, srčne aritmije ali srčni infarkt. Da bi se izognili zapletom, je treba poskrbeti za pravilno prehrano, s katero boste očistili svoje žile. Zdravila v skoraj vseh primerih samo blažijo posledice in preprečujejo najhujše, ne odpravljajo pa vzrokov zanje. Z ustrezno varovalno prehrano pa lahko preventivno poskrbimo, da bodo ostale naše žile čiste in v zdravem stanju.

Pripravek uživajte 25 dni, po pol decilitra dnevno.

Naravna pomoč

Na popolnoma naraven način si lahko pomagate s preprostim receptom, ki bo poskrbel za postopno čiščenje maščobnih oblog iz krvnih žil ter hkrati pomagal preprečiti srčne napade in kapi. Glavni sestavini pripravka sta limona in česen, ki naj bi imela pozitivne učinke na zdravje posameznika. Česen vsebuje naravni ahoen, snov, ki ima podoben učinek kot aspirin. Naravni ahoen poleg tega preprečuje sprijemanje trombocitov, pospešuje raztapljanje krvnih strdkov, zmanjšuje viskoznost krvi, pospešuje cirkulacijo in odstranjuje nezaželene snovi iz krvi. Limona pa preprečuje kopičenje holesterola v stenah arterij in prispeva k nižanju slabega holesterola, kar nas varuje pred možgansko kapjo in srčnim infarktom.

Poskrbimo, da bodo ostale naše žile čiste in v zdravem stanju.

Recept za pripravo napitka

Potrebujete en kilogram limon in 300 gramov česna. Limone narežite in jih skupaj s stroki česna zmešajte s pomočjo mešalnika. To zmes stresite v primerno veliko posodico, prelijte z litrom vode in pristavite na ogenj. Počakajte, da mešanica zavre, nato pa jo pokrito s pokrovko še 15 minut pustite kuhati pri nižji temperaturi. Lonček odstavite in pustite, da se ohladi, nato pa mešanico precedite v čisto steklenico, zatesnite ter spravite v hladilnik. Pripravek uživajte 25 dni, po pol decilitra dnevno. Vzemite si 10-dnevni premor, nato ponovite postopek. Izvajate ga lahko enkrat do dvakrat na leto, vendar ne pogosteje kot vsakih šest mesecev.

Limona prispeva k nižanju slabega holesterola, kar nas varuje pred možgansko kapjo in srčnim infarktom.

