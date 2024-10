družabno

Brinina lepota

24.10.2024 | 17:30 | Renata Mikec

Foto: LJFW/Jure Makovec

Posavka Brina Kopše iz Curnovca pri Sromljah je bila ena tistih decentnih dam, ki so se letos sprehodile po modni pisti Ljubljanskega tedna mode. Oblačila na njej vselej zasijejo, saj jih nosi z veliko mero elegance in samozavesti. Že kot artiška osnovnošolka je sanjala, da bo nekoč uživala v modnem svetu. Doma je imela vselej veliko podpore, še zlasti pa jo je pri doseganju sanj podpirala njena mama Martina, sicer odlična frizerka, ki širi frizerske trende svetovno znane znamke Balmain in o tem izobražuje kolege. Odločitev, da dekle res vstopi v svet mode, je dozorela v prvem letniku brežiške gimnazije, ko sta z mami navezali stike s Tomažem Miheličem. Že na prvem srečanju ga je Brina povsem prevzela, ko pa je videl njen način hoje, je vedel, da ji bo uspelo. Ob vrnitvi domov je že zazvonil telefon in dobila je prvo resnejše delo – fotografiranje za Sanjsko obleko. Že kmalu zatem je podpisala pogodbo z modno agencijo Model Group, ki jo vodi podjetnica in nekdanja uspešna manekenka Maja Bulc. Lani so se ji tako odprle številne priložnosti doma in v svetu. A sama pravi, da želi ob delu, ki ga obožuje, tudi pridno študirati. Letos je namreč postala študentka dizajn menedžmenta na Fakulteti za dizajn v Ljubljani. Da pri delu manekenke in fotomodela še ne 20-letna Brina resnično uživa, je videti tudi na fotografijah. Eno teh, posnetih na letošnjem tednu mode v Ljubljani, objavljamo v naši rubriki.

