gospodarstvo

Kočevska Tekstilana - bila je prva

24.10.2024 | 12:30 | STA

Kočevje - V Pokrajinskem muzeju Kočevje bodo popoldne odprli razstavo o tekstilni tovarni Tekstilana Kočevje, ki je bila poleg rudnika rjavega premoga eden od najstarejših industrijskih obratov na Kočevskem in sploh prva tovarna na tamkajšnjem območju. Razstava bo na ogled do 30. septembra 2025.

Nežka Curl pri delu na starem prstančnem predilnem stroju, maj 1955; Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (Foto: Svetozar Busić)

Avtor razstave o Tekstilani, ki bo obsegala 23 panojev, je Ivan Kordiš. Na njej bo razstavljenih več kot 70 predmetov, povezanih s tovarno, kot so tkalski čolnički, osebni predmeti delavk, interna glasila, katalogi izdelkov, embalaža za izdelke, vzorci tkanin ter odeje in pregrinjala. Manjkali ne bodo niti audio in video posnetki, je zapisano v vabilu na odprtje razstave.

Tekstilana Kočevje kmalu po ustanovitvi, okoli 1925; Ilustrirani Slovenec, 12. maj 1929: 152

Tekstilana Kočevje je bila ustanovljena leta 1922 na pobudo kočevskih meščanov in s pomočjo češkoslovaškega kapitala. Bila je prva tovarna na Kočevskem in sploh prva večja tekstilna tovarna v Sloveniji. V času pred in po drugi svetovni vojni je postala nosilec industrializacije na Kočevskem in je pomembno prispevala k ekonomski in socialni preobrazbi kraja.

Terezija Kohek, Albina Košorog in Marija Bartolme v tkalnici, okoli 1960 (Foto hrani Rudi Müller)

S prevladujočo proizvodnjo odej je bila prepoznavna v Sloveniji in tudi v tujini. A sredi 70. let prejšnjega stoletja so se začele kazati prve večje poslovne težave, ki so dosegle višek sredi 80. let. A jih v tovarni niso uspeli rešiti.

Rešitve ni prinesla nisi privatizacija v 90. letih. Tovarna je šla najprej v stečaj leta 1991, zatem še leta 1996. Tradicijo Tekstilane je še isto leto nadaljevala družba Avio-Tex, ki se po požaru leta 2004 ni več opomogla in je leta 2009 dokončno zaprla vrata.

Delavke v kosmatilnici ob praznovanju dneva žena, 8. marec 1981; Pokrajinski muzej Kočevje

