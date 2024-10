dolenjska

Zakaj ne z avtobusom?

23.10.2024 | 14:20 | L. Markelj

Šmarješke Toplice - S pripravo Občinske celostne prometne strategije (OCPS), ki bo v prihodnje predpogoj za prijave na razpise za ukrepe s področja trajnostne mobilnosti, so začeli tudi v Občini Šmarješke Toplice. Z začetnimi koraki izdelave dokumenta so se na zadnji občinski seji seznanili svetniki in bili zadovoljni. V strategiji, ki vključuje analizo stanja, cilje in ukrepe, vidijo priložnosti za izboljšave na veliko področjih: od varovanja okolja in prometne varnosti do izboljšanja podobe občine.

Jernej Zajc (Foto: L. M.)

Kot je v predstavitvi v imenu pripravljavca strategije dejal Jernej Zajc iz podjetja Igea, želijo čim bolj vključiti javnost. Tako lahko občani že zdaj svoje predloge podajo na spletnem portalu in vsaj 15 so jih že prejeli. »Pobude so bile usmerjene na opozorila v povezavi s preveliko hitrostjo ali pa je šlo za predloge glede izboljšanja javnega potniškega prometa,« pove Zajc, ki napoveduje tudi delavnice, štetje prometa, javno razpravo in podobno. Za izpolnitev ankete so po občini na voljo plakati, možnost je tudi na občinski spletni strani.

Šmarješki župan Marjan Hribar med ključnimi izzivi vidi boljše avtobusne povezave, na primer z Novim mestom, saj tja zdaj pelje avtobus le nekajkrat na dan, in to le iz Šmarjeških Toplic.

Drugi izziv vidi v javnih parkiriščih v občini, ki jih je premalo.

Slabe avtobusne povezave, premalo je parkirišč v središču Šmarjete in Šmarjeških Toplic, potrebovali bi tudi parkirišče ob avtocesti za prevoz na delo – Pomembno vključevanje javnosti

