FOTO: Most na Majer uradno odprt

23.10.2024 | 13:40 | M. K.

Foto: Jani Pavlin

Črnomelj - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je skupaj z uporabnikoma VDC Črnomelj, Mirkom Kondo in Francijem Novakom, s prerezom traku simbolično odprl nov most na Majer. Naložba, ki jo je delno financiralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, je znašala okoli 97.000 evrov, dela pa je izvedlo podjetje GNOM iz Šentvida pri Stični, so sporočili iz črnomaljske občine.

»Most predstavlja več kot le fizično povezavo, most simbolizira našo povezanost. Prepričan sem, da bo dolgo časa v korist vsem prebivalcem in obiskovalcem ter olajšal njihovo vsakodnevno življenje. V naslednji fazi projekta bomo uredili obvodno pot med Ajdovim zrnom in Majerjem ter začeli izvajati zanimive turistične produkte, katerih podrobnosti naj za zdaj ostanejo skrivnost,« je ob odprtju dejal župan. Hkrati se je zahvalil izvajalcem del in lokalnim prebivalcem za potrpežljivost ob gradbenih delih, ki so sicer potekala od maja do začetka oktobra 2024.

Odprtje mostu je organiziral JSKD OI Črnomelj, v kulturnem programu pa so nastopili uporabniki VDC Črnomelj, ki most sicer najpogosteje prečkajo in so se obnove srčno razveselili. Obnovljen most je blagoslovil tudi župnik Župnije Črnomelj Janez Žakelj.

Obnova je bila del projekta "Po poteh skrivnostnega obiskovalca", ki ga je Občina Črnomelj marca lani prijavila na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, so še sporočili.

