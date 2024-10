družabno

VIDEO: Luna in Sonce v Benetkah

23.10.2024 | 15:30 | Renata Mikec

Plesalci in plesalke Mladinskega društva Luna in Sonce so pred dnevi raziskovali Beneško laguno in s svojo mladostno energijo, ustvarjalnostjo in čudovitimi plesnimi točkami pustili edinstven pečat. Nastopili so na festivalu Slovenija v Beneški laguni in navdušili zbrane. Pred nastopom so se popeljali še po znamenitih kanalih Benetk, raziskovali mesto in uživali v Lidu di Jesolu, eni najprivlačnejših italijanskih turističnih destinacij, kjer so dekleta v času gostovanja tudi bivala. Na odru festivalskega dogajanja je predsednica društva Klara Magič Luneai prevzela festivalno tablo, s predsednikom mednarodne festivalske organizacije in s predstavnikom italijanske skupnosti v Jesolu pa so si izmenjali tudi simbolična darila. Na fotografiji, posneti med generalko v Beneški laguni, je plesna skupina Arabeska s svojo izjemno mentorico Klaro M. Luneai (skrajno desno) in njeno pomočnico Špelo Kuhar (na fotografiji tretja z desne). Dekleta so generalko za večerni festivalski nastop izvedla kar na plaži v Lidu di Jesolu. »Plesne vaje na mivki so bile nekaj posebnega, morski zrak, sončni žarki in veter v laseh pa so še povečali pozitivno energijo in plesni zagon,« nam je zaupala Klara. Deklice so vadile povsem brez glasbe, saj so radio pozabile v Sloveniji, a to jim ni preprečilo odličnega nastopa na beneškem odru. V Italijo so pripeljale slovensko kulturo, domov pa so se vrnile bogatejše za veliko nepozabnih spominov.

