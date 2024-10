dolenjska

Od škrata Vinija do domačih društev

23.10.2024 | 12:00 | L. Markelj, foto: Mateja Kotnik

Bela Cerkev - V organizaciji Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice je preteklo soboto v Beli Cerkvi potekala že 3. Jesenska sobota. Dogodek so pripravili pod šotorom, kjer so najprej prišli na vrsto najmlajši.

Škrat Vini je razveseljeval zlasti najmlajše.

Pod vodstvom RIC Novo mesto je potekala jesenska delavnica za otroke, ki so iz jesenskih plodov izdelali marsikaj zanimivega. Škrat Vini je nato otroke in ostale popeljal po potki do Škratove luknje, kjer je bila animacija. Pod šotorom pa se je nato nadaljeval zabavno glasbeni program. Nastopili so harmonikarji, domačina Klemna Hribarja, Godba na pihala Šmarješke Toplice, ob koncu pa so zbrani uživali na koncertu Mirana Rudana in Design.

Jesenska delavnica za otroke

Jesenska sobota ne bi bila tako zanimiva brez kulinarične ponudbe – članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev so pekle izvrstne palačinke, gasilci domačega društva pa so pripravili prireditveni prostor in skrbeli, da je vse dobro potekalo.

Kot pravi direktorica ZTKŠ Šmarješke Toplice Helena Bobič, so najbolj veseli lepega obiska, ne le domačinov, tako da bo Jesenska sobota zagotovo ostala tradicionalna.

