Izteka se čas. Upokojenci lahko ostanejo brez izplačila, zato predlagajo spremembo zakona

22.10.2024 | 18:00 | G. G./STA

Zaradi omejenega dostopa do informacij številni upokojenci letos še niso uveljavili pravice do izplačila za vdovsko pokojnino. Društvo Srebrna nit pred iztekom roka za vložitev zahteve za vdovsko pokojnino pristojno ministrstvo poziva k spremembi zakona.

Simbolna slika (Foto: Leo Caharija)

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) upravičence do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine poziva, naj do konca decembra oddajo zahtevo za pravico do izplačila. Ob tem so posvarili, da zamudniki ne bodo upravičeni do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine. Uveljavljanje pravice do vdovske pokojnine za upokojence je zakonodajalec omejil le na letošnje leto.

Društvo Srebrna nit pa opozarja, da starejši ne vedo, da morajo za prejetje vdovske pokojnine oddati zahtevo za izplačilo. "Veliko starejših ima omejen dostop do informacij. Posebej če živijo sami, nimajo sorodnikov, nimajo radia, televizije, dostopa do interneta, pametnega telefona, računalnika, časopisov in revij, kjer opozarjajo na to pravico. Tudi če informacija do njih pride, je pogosto ne razumejo in ne vedo, kako ravnati," so opozorili. Društvo ob tem poziva ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da vloži spremembo zakona, po katerem bi vdovsko pokojnino lahko priznali vsem upravičenim, brez da bi ti morali oddati zahtevo za izplačilo. Kot so navedli, bi s tem vsaj najrevnejšim omogočili nekoliko lažje življenje in jim delno odvzeli skrb za preživetje.

Društvo Srebrna nit je v sporočilu za javnost še opozorilo, da je lani v Sloveniji pod pragom revščine živelo 264.000 prebivalcev oziroma skoraj 13 odstotkov vseh prebivalcev. Poudarili so, da po podatkih ZPIZ 40.000 upokojenih prejema pokojnino, nižjo od 700 evrov mesečno.

