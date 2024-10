dolenjska

Strateški objekt za celotno regijo

22.10.2024 | 17:30 | I. Vidmar

Leskovec - V Leskovcu so končno odprli že pred dvema letoma zgrajen obrat za mehansko in biološko obdelavo odpadkov, ki je za deset oziroma po dogovorjeni pridružitvi Šentjerneja enajst občin strateškega pomena

Obrat za mehansko in biološko obdelavo odpadkov je strateška pridobitev za regijo. (Foto: I. Vidmar)

Dolgo in težko pričakovan obrat za mehansko in biološko obdelavo odpadkov v Leskovcu je končno odprt. Skupaj z ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom in direktorjem podjetja CERO-DBK Robertom Novakom je trak danesprerezalo devet od desetih županov dolenjskih in belokranjskih občin, vključenih v projekt.

Gre za veliko pridobitev za celotno regijo, ki ji lasten obrat za obdelavo odpadkov in lastna deponija s sorazmerno veliko zmogljivostjo, ki omogoča odlaganje ostanka odpadkov še vsaj nadaljnjih trideset let, dajeta pomembno strateško prednost.

Z odprtjem obrata CERO-DBK, ki je bil sicer zgrajen že pred dvema letoma, a je šele septembra dobil okoljevarstveno dovoljenje, se je srečno končala zgodba, ki se je pred poldrugim desetletjem začela z 32 milijonov evrov težkim projektom Cerod II, ki so se mu občine, vključene vanj, potem ko je bilo jasno, da je predimenzioniran in predrag, leta 2014 odpovedale, s tem sicer izgubile denar iz Evropske unije, a se odločile za projekt, ki jih je ne glede na vse stal precej manj in je obenem usklajen z novimi pravili o ravnanju z odpadki, po katerih se teh ločeno zbere bistveno več kot prej.

Sredi prihodnjega meseca je predviden začetek poskusnega obratovanja novega obrata za mehansko in biološko obdelavo odpadkov na regijskem odlagališču, na katerem končno ni več težav s smradom, ki je v preteklosti zelo motil prebivalce bližnjih vasi. Objekt je bil zgrajen tudi za 3,5-krat ceneje, kot bi stal leta 2014 ustavljen projekt Cerod II: namesto 32 milijonov le 7,5 milijona evrov. Objekt je zgrajen po isti direktivi Evropske unije, kot je bil predviden ustavljeni projekt, financirali so ga s posojilom banke SID in z milijonom evrov, ki ga je prispevalo deset občin – Metlika, Črnomelj, Semič, Šmarješke Toplice, Škocjan, Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža in Novo mesto. Od občin na območju nekdanje novomeške občine oziroma zdajšnje Upravne enote Novo mesto se omenjenim sprva ni pridružila le občina Šentjernej, ki bo k projektu pristopila naknadno, kar je že dogovorjeno.

Letna zmogljivost novega obrata za mehansko in biološko obdelavo odpadkov CERO-DBK znaša 25.000 ton komunalnih odpadkov, od tega mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov 19.000 ton, kosovnih odpadkov gospodinjstev 2.500 ton, ločeno zbranih biološko razgradljivih gospodinjskih odpadkov 3.500 ton. Z uresničitvijo tega projekta bomo Dolenjci in Belokranjci bistveno zmanjšali količino odloženih odpadkov, s krajšimi logističnimi potmi pri njihovi predelavi pa tudi prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Investitor je gradnjo objekta zaupal novomeškemu gradbenemu podjetju CGP.

»Naš projekt je zgrajen po najvišjih standardih in ustreza vsem okoljskim zahtevam. Ko govorimo o odpadkih in gledamo zgodovino te regije, ljudje najprej pomislijo na smrad, ki ga odpadki lahko povzročijo. Z veseljem povem, da imamo v obratu najsodobnejši sistem za čiščenje zraka, tako da ne bo negativnega vpliva na okolico. Objekt pomeni tudi večjo varnost za občane. Z lastno obdelavo odpadkov imamo nadzor nad procesom in s tem lahko zagotovimo okolju prijazno delovanje z manjšimi količinami odloženih odpadkov, kar bo prispevalo k daljši življenjski dobi naše deponije. Obrat za obdelavo komunalnih odpadkov je zasnovan tako, da se v njem obdelujejo tri vrste odpadkov. Glavni del obdelave je aerobna stabilizacija odpadkov, pri kateri z vpihovanjem zraka in nadzorom vlage odpadke stabiliziramo do te mere, da so praktično inertni in pri odlaganju na odlagališče ne povzročajo toplogrednih plinov in se več ne razgrajujejo. Z biološko obdelavo ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov proizvajamo kompost, ki je uporaben kot gnojilo na kmetijskih površinah. Tako odpadke vračamo v naravni krogotok in proizvajamo uporaben proizvod ter s tem prispevamo k zdravju našega okolja,« je projekt ob odprtju predstavil direktor podjetja CERO-DBK Robert Novak.

Novomeški župan Gregor Macedoni se je ob tej priložnosti v nagovoru z mislimi vrnil za desetletje nazaj, ko odlagališče v Leskovcu, kot se je izrazil, ni bilo zgodba o uspehu: »Imeli smo smrad, ki je jezil najbližje sosede iz obeh sosednjih občin, in finančno precenjen in preobsežen projekt. Imeli smo odobrena sofinancerska sredstva, za katera pa je kazalo, da jih bomo zaradi zamujanja rokov izgubili. To bi ogrozilo poslovanje novomeške občine in bilo obenem hud udarec tudi za vse druge občine v regiji. Takrat je bila pred nami ena najtežjih odločitev. Župani občin investitoric smo imeli pogum, da smo pogodbo prekinili in s tem zaustavili zgodbo, ki bi se lahko razvila v dolenjski TEŠ 6.«

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je poudaril, da z odprtjem omenjenega obrata praznujemo pomemben korak na poti k trajnostnemu ravnanju z odpadki: »Ta center simbolizira naše uspešno sodelovanje in zavezanost k cilju, da do leta 2030 na odlagališčih ne bi več pristajali odpadki, ki so sicer primerni za recikliranje. Odlaganje odpadkov negativno vpliva na okolje in sprošča toplogredne pline, kot je na primer metan. Zmanjšanje količine mešanih odpadkov in povečanje deleža recikliranih materialov sta naša skupna naloga v sedanjosti in prihodnosti.«

Ob tej priložnosti sta direktorja podjetij Cerod, Albin Kregar, in CGP, Martin Gosenca, predstavnici Osnovne šole Brusnice izročila donacijo v vrednosti tisoč evrov.

