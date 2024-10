kultura

Ave nastopil z oboistom Tevžem Kupljenikom in pevko Divano

22.10.2024 | 14:30 | L. Markelj, foto: Matic Eržek

Novo mesto - Člani Orkestra Ave so konec tedna v Kulturnem centru Janeza Trdine na tradicionalnem Aninem koncertu poskrbeli za lepo glasbeno doživetje. Z dirigentom Mirom Sajetom so pripravili zanimiv in pester program, ki je bil izziv glasbenikom, občinstvu pa v zadovoljstvo.

Orkester Ave vodi Miro Saje (na desni), zraven solista na koncertu: v sredini pevka Maja Marinčič z umetniškim imenom Divana in na levi oboist Tevž Kupljenik

Koncert ni bil le poklon glasbi, temveč tudi spominu na Ano Recelj Gole, ki je predano – z ljubeznijo in finančno - podpirala njihov orkester, ki je tudi po njeni zaslugi dobil marsikak instrument. Na koncertu, ki ga je povezovala Eva Novak, je bilo med drugim moč slišati orkestralne skladbe, ki jih v Sloveniji ni izvajal še nihče.

Glasbeniki so navdušili publiko in tudi sami sebe.

Orkester se je poleg igranja predstavil tudi s petjem – pri skladbi Sinovi polnočnega sonca so glasbeniki igrali, peli in ploskali, in zagotovo jo bodo ponovili na božičnem koncertu v Šentjerneju 21. decembra. Kot solista sta se na koncertu predstavila njihov član, oboist Tevž Kupljenik, ki sicer nastopa širom po Sloveniji in v Evropi, ter pevka Maja Marinčič z umetniškim imenom Divana.

Tevž Kupljenik na oboi

Zapela je nekaj popevk iz obdobja zlate dobe slovenske popevke ter dve tuji skladbi: You raise me up ter New York, New York. Tevž Kupljenik se jim je kot solist pridružil pri zahtevni skladbi Legacy, ki jo je Ave kot prvi orkester v Sloveniji marca zaigral v Slovenski Filharmoniji, sedaj pa so se predstavili novomeški publiki.

Orkester Ave je v novomeški kulturni hram privabil številno občinstvo.

Sicer pa je bil že začetek koncerta nekaj posebnega. Šlo je za pravi scenski nastop, ko so v pritajeni temi na oder prihajali glasbeniki, zaslišal se je le glas napovedovalke, dirigent Saje je v soju sveče pričel z dirigiranjem. Glasbeniki so se postopno vključevali v igranje in prižigali lučke na stojalih, ko je skladba prišla do vrhunca, pa se je zgodba ponovila – postopno prenehanje z igranjem, ugašanje lučk, tišina in tema. In zatem aplavz.

Kot pove predsednica društva oz. Orkestra Ave Tina Lahne, je bil nasploh odziv na koncert zelo lep in za vse glasbenike, ki se trudijo, spodbujajoč, tako da jim volje in motivacije za naprej ne manjka.

‹ nazaj