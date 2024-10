gospodarstvo

DZ v preklic referenduma z novim odlokom; DVK že v stroških

22.10.2024 | 14:00 | STA

Ljubljana/Krško - Državni zbor lahko posvetovalni referendum o projektu nove nuklearke v Krškem (Jek 2) prekliče z novim odlokom, je v izjavi za medije dejala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Z njim bo razveljavil pred dvema tednoma sprejeti odlok o razpisu referenduma. Predlog novega odloka naj bi bil vložen še danes, dokončno naj bi ga DZ sprejel v četrtek.

DZ je z veliko, skoraj dvotretjinsko večino 10. oktobra sprejel odlok o referendumu o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, ki bi ga izvedli 24. novembra. Na glasovanju bi se vprašanje glasilo: "Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?"

Opravila za izvedbo referenduma so že stekla, v petek bi se morala začeti tudi referendumska kampanja. Vendar pa so mediji v zadnjem obdobju poročali o več negativnih zgodbah v zvezi z Jekom 2 in referendumom o njem. TV Slovenija je minuli teden med drugim predvajala posnetek neformalnega dogovarjanja politikov glede vrstnega reda sprejemanja resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije in odloka o razpisu referenduma o Jeku 2, ki naj bi bil v nasprotju z mnenjem zakonodajnopravne službe DZ.

Medijske objave in odzivi nanje so privedli do tega, da so v ponedeljek poslanske skupine, ki so se pod predlog za razpis referenduma podpisale - Svoboda, SDS, NSi in SD - podporo izvedbi referenduma v tem trenutku umaknile.

Glede na ponedeljkovo dogajanje in umik politične podpore izvedbi referendumskega glasovanja je Klakočar Zupančič danes pojasnila, da odloka o razpisu referenduma ni mogoče razveljaviti z umikom predloga za razpis referenduma ali s preprostim preklicem odločitve.

Edina zakonodajna oz. pravna pot je, da DZ sprejme odlok o prenehanju veljavnosti veljavnega odloka. Predlagatelj zanj je lahko tudi samo en poslanec. Državni zbor nato o tem predlogu odloča tako kot pri vseh drugih predlaganih aktih. Potrebno je mnenje zakonodajno-pravne službe, predlog se najprej obravnava na matičnem delovnem telesu, dokončno pa DZ o njem glasuje na plenarni seji.

Po informacijah Klakočar Zupančič naj bi bil še danes vložen predlog novega odloka, pod katerim se bodo verjetno z argumentom spremenjenih okoliščin podpisali vsi, ki so podprli prvotni predlog za razpis referenduma.

Že v sredo naj bi bil ta predlog na dnevnem redu seje kolegija predsednice DZ, še isti dan naj bi sledila tudi seja matičnega delovnega telesa. Poslanci naj bi novi odlok sprejeli na izredni seji v četrtek, na kateri bo sicer glavna tema predlog novega zakona o plačah v javnem sektorju.

Trenutno dogajanje po besedah Klakočar Zupančič nikakor ne pomeni, da novi posvetovalni ali zakonodajni referendumi na temo Jeka 2 ne bodo mogli biti izvedeni.

Glede razkritij v oddaji Tarča in očitkov, da je šlo za protizakonito ravnanje poslancev, je Klakočar Zupančič spomnila, da je v postopku sprejemanja resolucije in odloka o razpisu referenduma sledila pravnemu mnenju treh eminentnih ustavnih pravnikov, da resolucija ni pravni, ampak političen akt brez pravnih posledic, zato se je DZ o njej lahko odločal pred izvedbo posvetovalnega referenduma.

Izpostavila je tudi, da resolucija ni edini strateški državni dokument, ki govori o Jeku 2. Sprejetih jih je bilo že sedem, je rekla. So pa mnenja različna, je priznala.

"Pravno in postopkovno je parlament naredil vse pravilno. Ni naredil ničesar brezglavo, vsak korak je bil premišljen," je podčrtala Klakočar Zupančič. Zagotovila je, da se je o vsakem koraku posvetovala in na vsaki točki podala svojo pravno argumentacijo. Kako je stvar potekala vsebinsko, pa ne more komentirati, saj da pri tem ni bila udeležena.

DZ je medtem zaradi objave posnetka dogovarjanja poslanskih skupin policijo že obvestil tudi o sumu storitve kaznivega dejanja nezakonitega prisluškovanja oz. nezakonitega zvočnega snemanja, je še razkrila Klakočar Zupančič.

DVK že z nekaj stroški zaradi referenduma o Jeku 2

DVK še ni prejela obvestila DZ o preklicu posvetovalnega referenduma o izvedbi projekta Jek 2. Nekaj referendumskih opravil je že steklo, določeni stroški so nastali, nadaljnje aktivnosti pa bodo preklicane. Če bo DZ razveljavil odlok o razpisu posvetovalnega referenduma, bo komisija sprejela odločitev o preklicu veljavnih aktov za njegovo izvedbo.

V Državni volilni komisiji (DVK) so bili o dogajanju v zvezi z načrtovanim preklicem posvetovalnega referenduma o projektu Jek 2, ki je bil predviden za 24. november, seznanjeni iz medijev. Vse okrajne volilne komisije in volilne komisije volilnih enot so zato danes pozvali k zaustavitvi vseh nadaljnjih referendumskih aktivnosti, ki bi lahko imele finančne posledice, so sporočili iz komisije.

V skladu z rokovnikom referendumskih opravil - ta so stekla 14. oktobra - so morale okrajne volilne komisije do 21. oktobra določiti območja in sedeže volišč za izvedbo posvetovalnega referenduma o Jeku 2, kar pomeni, da so se že sestale na sejah.

V skladu s pravilnikom o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu članom volilnih komisij in tajnikom ter njihovim namestnikom za izvedbo referendumskih opravil pripada nadomestilo v odvisnosti od udeležbe na sejah in drugih aktivnosti, prav tako pa imajo tudi pravico do povračila potnih stroškov.

Kot poudarjajo na DVK, v tem trenutku še ni mogoče izračunati zneska, ki ga bo komisija nakazala volilnim komisijam iz omenjenega naslova na podlagi njihovih obvestil o navzočnosti na omenjenih sejah in potnih stroških.

Volilno gradivo, vključno z glasovnico, je pripravljeno, a še ni šlo v tiskanje. Dokumenti, ki morajo biti na dvojezičnih območjih volivcem na voljo v dveh jezikih, so bili poslani v prevajanje in so nekateri tudi že prevedeni.

Določeni stroški so že nastali tudi z izvedenimi informacijskimi storitvami za vzpostavitev vlog za druge načine glasovanja na spletnem portalu eUprava.

Državna volilna komisija bo preklicala za četrtek sklicano usposabljanje tajnikov volilnih komisij in njihovih namestnikov za uporabo enotnega informacijskega sistema za podporo volitev in referendumov. Ustavili so tudi odprtje vloge na spletnem portalu eUprava, s katero bi se volivci lahko prijavili za druge načine uresničevanja volilne pravice (npr. po pošti iz tujine, na diplomatskih predstavništvih RS v tujini, po pošti v Sloveniji, na volišču izven okraja stalnega prebivališča, na domu).

