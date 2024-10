Založba Primus s knjigarno v Ljubljani

kultura

22.10.2024 | 08:15 | STA; M. K.

Ljubljana/Brežice - Brežiška založba Primus je v Ljubljani v industrijski coni Stegne odprla svojo knjigarno. Ta lahko ob dogodku sprejme približno 40 ljudi. Zamislili so si jo kot stičišče s svojimi kupci ter srečevališče ljubiteljev knjig.

V ljubjanski knjigarni Primus (Foto: FB Založba Primus)

Peter Smole iz založbe je povedal, da se je, ker se založba Primus ukvarja tudi z distribucijo knjig, pokazala potreba po prostoru v prestolnici. Sodelavci so se vsakodnevno vozili v Ljubljano in vse skupaj je postalo prenaporno, zato se je pokazala potreba po knjigarni kot stičišču s kupci, obenem so si jo zamislili kot srečevališče ljubiteljev knjig.

V knjigarni je tako mogoč osebni prevzem spletnih naročil, poleg tega pripravljajo različne dogodke z njihovimi avtorji. Tako so že pripravili večer z Juretom Godlerjem ob izidu njegovega romana Operacija Hollywood.

Ob odprtju knjigarne pa so pripravili pogovor z ustanoviteljema založbe Damjanom in Neveno Racman, gostili so tudi založnika, literarnega in filmskega publicista ter pisatelja Sama Ruglja, poleg tega so v približno mesecu dni, kar je knjigarna odprta, gostili avtorja Naro Petroviča ter Andrejo Cepuš, ki je predstavila svojo knjigo Vrt ljubezni: odkrivanje rodovnih posestev na Slovenskem, je naštel Smole.

Osrednji del založniškega programa založbe Primus predstavljajo knjige za osebno rast in zdravje, izdajajo tudi romane. V distribucijskem programu zastopajo več založb in samozaložnikov.

Zaenkrat po Smoletovih besedah kaže, da je knjigarna "zadetek v polno". Lokacija je sicer takšna, da ni frekventna, a kdor se oglasi pri njih, se običajno zadrži za nekaj časa in prostor zapusti še s kakšno vrečko. Večino navduši tako izbor knjig na policah kot prijetna energija v prostoru, kjer lahko posedijo na kavču ter se ob kavi ali čaju zadržijo na klepetu. Odkar je knjigarna odprta, se je zgodilo, da se je kdo zadržal tudi po dve uri, je še povedal. Knjigarna je odprta od ponedeljka do petka, ob koncih tedna in praznikih je zaprta.

