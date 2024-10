novice

Sindikat: Romska problematika vpliva tudi na trgovce, trgovine zapirajo

21.10.2024 | 20:00 | M. K.

Svoje videnje romske problematike, ki je sicer že dlje časa predmet politične razprave, so danes predstavili tudi v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije. Politično neukrepanje namreč vse bolj ogroža tudi zaposlene v trgovinski panogi, so opozorili in se obrnili tudi na vodstva trgovinskih podjetij z zahtevo po dodatni zaščiti svojih zaposlenih.

Simbolna slika (Foto: arhiv; P. Lavre)

V sindikatu so opozorili na nov incidet, ki se je zgodil prejšnji teden. 14. oktobra je v občini Grosuplje v eno od prodajaln vstopila skupina 20 mladih Romov, med njimi so bili tudi otroci in mladostniki (ocenjena starost je med 8 in 15 let). Poslovodkinja, ki je skupino sicer prosila, naj vstopajo posamezno in mirno, je bila ob tem deležna verbalnega nasilja z zmerjanjem in žaljivkami. Ob večkratnem opozorilu osebja v trgovini je v skupini prišlo do prerivanja, nakar je, kot so zapisali v sindikatu, postalo jasno, da je skupina vstopila v trgovino z namenom tatvine, saj so trgovinski izdelki iz njihovih žepov pristali na tleh. Skupina se je razbežala še pred prihodom policistov. To je le eden od številnih podobnih dogodkov v trgovinskih poslovalnicah, ki se prepogosto zvrstijo na vedno istih lokacijah s širšega področja Kočevja, Novega mesta, Krškega, Brežic in drugih okoliških krajev, opozarjajo v sindikatu. Trgovke in trgovci, ki so zaposleni v poslovalnicah na problematičnih območjih, so se na nanj obrnili ''zaradi strahu in občutka ogroženosti, sploh ko v trgovino vstopi večja skupina odraslih Romov,'' so zapisali v javnem pozivu in dodali, da so v preteklosti že bili deležni groženj tudi z noži ali drugim orožjem: ''Dogajanje pogosto nemočno opazujejo tudi druge stranke, ki so prav tako potisnjene v nelagodni položaj oz. so tudi te v strahu za svojo varnost.''

Varnost zaposlenih in kupcev mora biti delodajalcu na prvem mestu, navajajo v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije, a stroškovni razlogi podjetjem onemogočajo najem zadostnega števila varnostnikov, trgovke in trgovci so zato ob incidentih prepogosto prepuščeni sami sebi. Neukrepanje države delodajalce še dodatno spodbuja, da se raje odločijo za zaprtje poslovne enote in premestitev zaposlenih na bolj varne kraje, kar so v v sindikatu po lastnih besedah nazadnje zaznali v primeru zaprtja ene izmed poslovnih enot v Krškem.

Sindikat delavcev trgovine Slovenije je zato javni poziv po ureditvi romske problematike in sprejetju ukrepov, ki bodo zaposlenim omogočili varno opravljanje dela, danes naslovil na Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

