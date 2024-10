družabno

Marmelada za zajtrk

21.10.2024 | 19:00 | Lidija Markelj

Foto: DSO NM

Med jesenska opravila spada tudi kuhanje domače marmelade in več kot očitno pri tem uživa nasmejana sekretarka Območnega združenja RK Novo mesto Barbara Ozimek (na fotografiji v sredini). Prostovoljci Rdečega križa so ob pomoči članic aktiva kmečkih žena iz Straže nedavno organizirali posebno akcijo v novomeškem domu starejših občanov. Iz domačih sliv so med drugim skuhali kar 58 kozarcev slastne marmelade. Oskrbovanci, med katerimi je tudi Barbarina mama, ki jo Barbara pogosto in rada obišče, so se z marmelado z veseljem posladkali za zajtrk. Vsi so jo pohvalili, saj je bila zelo okusna, zato si jo bodo zagotovo še kdaj privoščili.

