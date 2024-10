kronika

Rop na Župančičevem sprehajališču - s kovinskim predmetom žensko po glavi

21.10.2024 | 12:00 | M. K.

V petek okoli 12.30 so bili policisti obveščeni o ropu na Župančičevem sprehajališču v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so se nemudoma odzvali in zbrali prva obvestila, so sporočili s PU Novo mesto. Ugotovili so, da je neznanec na sprehajališču s kovinskim predmetom udaril starejšo sprehajalko po glavi in zahteval, da mu izroči denar. Ukradel je njen nahrbtnik z denarnico, dokumenti in gotovino ter po dejanju peš pobegnil. Lažje poškodovano žensko so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Z intenzivno preiskavo zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin so v poznih večernih urah prijeli mladoletnega osumljenca iz občine Šmarješke Toplice. Ugotovili so tudi identiteto sostorilca, prav tako mladoletnika iz občine Žužemberk. Zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Zaspala za volanom

V petek okoli 7.30 sta trčili vozili na Cesti krških žrtev v Krškem. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi 23-letna voznica osebnega avtomobila zaspala za volanom, zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v avtomobil 40-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Obe udeleženki nesreče in potnico iz vozila 40-letnice so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so jim oskrbeli lažje poškodbe. Povzročiteljici bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Pijan, brez vozniške razgrajal in udaril partnerko

Policisti PP Metlika so med kontrolo prometa na območju Dol v petek okoli 15. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Opel astra brez registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili identiteto 30-letnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Med postopkom je kršil javni red in mir, udaril je svojo partnerko, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zasegli so mu avtomobil, zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov in kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

S predelanim mopedom in eden tudi pod vplivom alkohola

Sevniški policisti so v petek okoli 17. ure v Sevnici zaradi nezanesljive vožnje ustavili 54-letnega voznika mopeda. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, v litru izdihanega zraka je imel 0,75 miligrama alkohola (1,6 g/kg). Zaradi suma nedovoljene predelave so moped odpeljali na izredni tehnični pregled. Ugotovljeno je bilo, da je vozilo predelano, saj moped dosega hitrost 44 km/h, kar je višje o deklariranih 25 km/h. Moped so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zaradi suma nedovoljene predelave so v soboto dopoldne novomeški policisti v Ragovem ustavili 17-letnega voznika mopeda. Na izrednem tehničnem pregledu so potrdili nedovoljeno predelavo, moped je namesto konstrukcijo določene hitrosti 25 km/h dosegal hitrost 57 km/h. Moped so zasegli in zaradi kršitev napisali obdolžilni predlog.

Prehiter je trčil

V petek okoli 18. ure se je zgodila prometna nesrečo na cesti med Zdolami in Kostanjkom. 23-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 42-letne voznice. Lažje poškodovano voznico in prav tako lažje poškodovanega potnika v njenem vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Foto: PGE Krško

Dva pridržali

Med kontrolo prometa v Cerkljah ob Krki so brežiški policisti v noči na soboto zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 51-letni voznik iz Hrvaške je imel v litru izdihanega zraka 0,63 miligrama alkohola (1,3 g/kg). Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in privedli v postopek pred pristojno sodišče.

V isti noči so policisti PP Brežice med naseljema Cerina in Sobenja vas zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Ustavili so ga na območju Velikih Malenc in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 37-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je opravljanje preizkusa odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prehiter s kombijem v objekt

O prometni nesreči na cesti med Tržiščem in Malkovcem so bili sevniški policisti obveščeni v soboto nekaj pred 3. uro. Ugotovili so, da je 72-letni voznik kombija znamke Mercedes zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v pomožni objekt. Povzročitelja, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Pod vplivom alkohola in brez vozniške

Policisti PP Novo mesto so v noči na soboto med opravljanjem nalog v Prečni zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. Med postopkom so ugotovili, da 43-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,90 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prehitra na avtocesti

Včeraj okoli 14. ure so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes švicarskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 201 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 71 km/h. Nekaj pred 17. uro so ustavili voznika osebnega avtomobila Mercedes italijanskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 184 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 54 km/h. 48-letnemu državljanu Srbije in 55-letnemu državljanu Italije so zaradi kršitve izrekli globo in kazenske točke.

Pijanega ustavili v Bršljinu

Včeraj popoldne so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila na Ljubljanski cesti. Kršitelja so v Bršljinu izsledili in ustavili. 45-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,54 miligrama alkohola (1,1 g/kg). Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Padec 85-letnega kolesarja

Včeraj nekaj pred 18. uro je padel kolesar na regionalni cesti pri Dolenjem Mokrem Polju. Policisti PP Šentjernej so ugotovili, da je 85-letni kolesar izgubil oblast nad kolesom, padel in se poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Vse okoliščine policisti še preverjajo.

Izsledili tatove drv

Včeraj popoldne so bili policisti obveščeni o sekanju dreves in domnevni tatvini v gozdu pri Vrbini. Brežiški policisti so se takoj odzvali in izsledili ter ustavili voznika tovornega vozila, ki je imel natovorjen nažagan les. Ugotovili so, da gre za tatvino. Les so zasegli, zoper 52-letnega tatu pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

Med 12. 10. in 18. 10. je na Hrastinski poti v Brežicah nekdo vlomil v kletne prostore in ukradel električno ročno orodje. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 3.000 evrov.

V gozdu na območju Dobrniča je med 17. 10. in 18. 10. neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil motorno žago znamke Stihl. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.500 evrov.

V petek popoldne je nekdo v kraju Puščava izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata balkona vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel puško in zlat nakit.

V Birčni vasi je med 16. 10. in 20. 10. neznanec skozi okno vlomil v počitniško hišo. Ukradel je živila v vrednosti okoli 50 evrov.

Med 18. 10. in 20. 10. so v Straži neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja, ukradli električno napeljavo in povzročili veliko premoženjsko škodo. Okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so med 18. 10. in 21. 10. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Slovenska vas, Kapele, Stara vas, Mihalovec, Jesenice, Bukošek, Orešje na Bizeljskem, Mostec, Brežice, Brezje pri Veliki Dolini, Rakovec, Rajec) prijeli 130 državljanov Afganistana, 35 državljanov Sirije in Bangladeša, 29 Indije, 20 Pakistana, 13 državljanov Turčije in Rusije, 12 državljanov Maroka in Nepala, šest Sierra Leoneja, pet Egipta, štiri Somalije, tri Irana, dva državljana Šrilanke in Kitajske in po enega državljana Gvineje, Mavretanije, Sudana, Ugande, Tunizije in Alžirije. Na območju PP Krško (Planina v Podbočju) so prijeli 32 državljanov Sirije in sedem državljanov Turčije in na območju PP Črnomelj (Preloka) šest državljanov Maroka in državljana Alžirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 18. 10. in 21. 10. posredovali v 230 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 685 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 20 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila petim, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 41. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Sevniški policisti so zaščitili žrtve nasilja v družini in dvema nasilnežema izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, ropa, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, nesreče pri delu, požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

