Ob prazniku do vaškega objekta na igrišču

21.10.2024 | 13:40 | M. K.

Foto: Uroš Novina

Oskoršnica - V sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Semič so v soboto odprli vaški objekt na igrišču Oskoršnica.

Program otvoritve so pripravili krajani Oskoršnice, ki so se takole postavili pred novo pridobitvijo.

Oskoršnica je že leta 2013 dobila asfaltirano igrišče z javno razsvetljavo. Po dobrih enajstih letih so vaščani dočakali še pomožni objekt, ki bo služil kot vaški center.

Leta 2022 začeto izgradnjo so koordinirali vaščani, materialne stroške gradnje pa je financirala občina iz proračuna.

Skupna površina uporabnih prostorov objekta znaša 75 m2. Urejena je zunanja terasa, družabni prostor s kuhinjo, sanitarijami in skladiščnim prostorom. Vaščani so v lastni režiji uredili tudi zunanji kamin z nadstreškom ter uredili okolico objekta, so sporočili iz semiške občine.

Županja Polona Kambič, Danijel Simonič, Miha Veselič in Micka Skala so investicijo uradno predali namenu.

Iz sredstev Participativnega proračuna je bila letos financirana notranja oprema.

Celoten strošek izgradnje in opreme je znesel 83 tisoč €.

V znesek niso vključene številne ure prostovoljnega dela, ki so jih vaščani vložili v izgradnjo, za kar jim je županja izrekla posebno zahvalo, so sporočili iz občine, kjer verjamejo, da bo bo nov vaški objekt služil svojemu namenu in bo prostor za druženje, veselje, povezanost ter temelj za dobre odnose v tem delu občine in vseh tukajšnjih generacij.

Investicijo je blagoslovil župnik Luka Zidanšek.

